Über den charttechnischen Trendbruch der Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) hatten wir bereits am 15.09.20 berichtet (HIER). Am 14.09. rutschte die Notierung unter die mittelfristige Aufwärtstrendgerade (rot im Chart) und löste dabei auch unsere StopMarke bei 4,75 Euro aus. Aufgelaufene Gewinne wurden somit glattgestellt. Wie wichtig es ist, immer mit Stops zu arbeiten, zeigt erneut der weitere Verlauf! Die Commerzbank gibt in der Folge zügig ab ...

