Der DAX hat am Donnerstag im Tagesverlauf eine satte Erholung aufs Parkett gelegt. Am Freitag zeigt sich der Leitindex nun quasi unverändert. Der Hexensabbat, der große Verfall an den Terminbörsen, könnte allerdings noch für hohe Volatilität sorgen und neue Impulse liefern.Im DAX-Check mit DER AKTIONÄR TV erfahren Anleger, wie es aus charttechnischer Sicht weitergehen könnte und auf welche Marken es vor dem Wochenende jetzt ankommt.

