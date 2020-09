Köln (www.fondscheck.de) - Die weltweiten Aktienmärkte zeigten im August eine positive Entwicklung, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Growth-Fonds (ISIN LU0095335757/ WKN 989614).Die deutlichsten Kurssteigerungen habe der US-amerikanische Aktienmarkt verzeichnet, knapp gefolgt vom japanischen Aktienmarkt. Die europäischen Aktienmärkte seien etwas zurückgeblieben, hätten aber dennoch attraktive Wertzuwächse verbucht. Nebenwerte hätten sich in Europa deutlich besser entwickelt als Standardwerte, während sie in den USA weniger stark als Standardwerte angestiegen seien. Die Aktienmärkte der Schwellenländer hätten sich im August schwächer entwickelt als die Hauptaktienmärkte. ...

