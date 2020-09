DJ VW-Absatz im August nach Sondereffekt im Vorjahr rückläufig

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern hat im August weltweit 792.200 Fahrzeuge ausgeliefert, 6,6 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Das ist vornehmlich einem Sondereffekt geschuldet. 2019 wurden im August in Europa wegen der ab September gültigen WLTP-Neuregelungen bei den Abgas- und Verbrauchswerten deutlich mehr Fahrzeuge verkauft als normalerweise. Bereinigt um diesen Sondereffekt "lägen unsere weltweiten Auslieferungen im August 2020 deutlich näher am Vorjahresniveau", erklärte VW.

Während in China 3,5 Prozent mehr Fahrzeuge verkauft wurden (353.200), ging es in Nordamerika um 18,7 Prozent auf 71.400 Einheiten abwärts. In Westeuropa kam der VW-Konzern wegen des beschriebenen Sondereffekts auf ein Minus von 16,6 Prozent (212.100 Fahrzeuge).

Unter den einzelnen Marken entwickelte sich Porsche mit einem Plus von 7,9 Prozent am besten. Auch die Luxusmarken Bentley und Lamborghini verkauften sich besser. Alle übrigen Marken lieferten weniger Fahrzeuge aus. Bei Seat fiel das Minus mit 24,5 Prozent am stärksten aus. Die Marke VW verzeichnete einen Rückgang um 6,5 Prozent, Skoda ein Minus von 6,8 Prozent und Audi minus 2,4 Prozent.

Von Lkw der Marke Scania wurden 32,4 Prozent weniger ausgeliefert als vor Jahresfrist. Bei MAN belief sich der Rückgang auf 4,5 Prozent.

