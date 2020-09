Diese Aktie macht gerade eine Menge Spaß! Denn in vier Tagen wird Tesla wieder einige Neuigkeiten verkünden, die diesem Wertpapier einen großen Schub bringen könnten. Deshalb geht schon jetzt die Tendenz steil nach oben und die Gewinne sind fantastisch! An dieser Stelle sollte sich der Anleger allerdings die Frage stellen, ob all dieser Optimismus berechtigt ist oder doch ein Restrisiko besteht.

Anlegertipp: Hier sollte man nun schnell sein, bevor man die ganz großen Gewinne verpasst! Die Aktie beweist ihr Potenzial und sollte nicht mehr unterschätzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...