Luxemburg (ots) - Wie hoch ist der Anteil junger bzw. älterer Menschen in den Regionen der Europäischen Union (EU)? Ist das Armutsrisiko in meiner Region höher oder niedriger als anderswo in der EU? Welche Region hat die größte Volkswirtschaft? Welche Region investiert am meisten in Forschung und Innovation? Wie nutzen Menschen in meiner Region das Internet?Zahlen auf nationaler Ebene allein reichen nicht aus, um ein vollständiges Bild der territorialen und sozioökonomischen Entwicklungen zu vermitteln, die vor Ort innerhalb der EU stattfinden. Der Vergleich von Daten auf regionaler oder subnationaler Ebene ist daher häufig aussagekräftiger und trägt dazu bei, das Verständnis für die Vielfalt in den Mitgliedstaaten und in der gesamten EU zu verbessern. Insbesondere hat die COVID-19-Pandemie zu einer verstärkten Nachfrage nach subnationalen Daten geführt, um die statistische Analyse auf regionaler und lokaler Ebene zu unterstützen.Das Eurostat-Jahrbuch der Regionen 2020 liegt in elektronischem Format und als Artikelreihe "Statistics Explained" vor:https://ec.europa.eu/eurostat/product?code=KS-HA-20-001;https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Eurostat_regional_yearbook/deDie vollständige Pressemitteilung (PDF-Version) ist auf der Eurostat-Website abrufbar: https://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases.*********Die im Presseportal veröffentlichten Pressemitteilungen stellen eine kleine Auswahl des umfangreichen Bestands an Informationen von Eurostat dar.Das vollständige Informationsangebot von Eurostat ist auf der Eurostat-Website verfügbar (Pressemitteilungen, Jahresveröffentlichungskalender der Euro-Indikatoren: https://ec.europa.eu/eurostat/news/release-calendar, Online-Datenbank, themenspezifische Rubriken, Metadaten, Datenvisualiserungstools)Folgen Sie uns auf Twitter: https://twitter.com/EU_Eurostat und besuchen Sie uns auf Facebook: https://www.facebook.com/EurostatStatistics und Instagram: https://www.instagram.com/eu_eurostat/