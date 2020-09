Der US-Richter John Koeltl verurteilte den 37-Jährigen am Donnerstag (Ortszeit) in New York zu acht Monaten Haft und einer Geldstrafe von 150 000 Dollar.Dem Angeklagten war vorgeworfen worden, jahrelang Teil eines Banker-Kartells zur Manipulation von Wechselkursen gewesen zu sein. Er war bereits im November 2019 nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...