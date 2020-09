Der österreichische Schokoriegel-Hersteller NEOH, der sich dem Motto "Fight Sugar" verschrieben hat, holt sich Kapital über eine Aktienemission. Investoren können ab sofort Anteile an der neu gegründeten NEOH Invest AG (NIAG) erwerben. Die NEOH Invest AG wird bis zu 4 Prozent an der Alpha Republic GmbH, die hinter dem Schokoriegel NEOH steht, erwerben. Ab sofort können Aktien zum Preis von 100,00 Euro je Stück erworben werden. Möglich ist das bei dieser Emission für Investoren mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich über die für Wertpapiertransaktionen spezialisierte Finanzierungsplattform Invesdor.com. "Die Gründung der NEOH Invest AG ist der wichtige nächste Schritt um unser sehr langfristiges Ziel, die Zukunft des ...

