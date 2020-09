Wienerberger kommt mit den Schlusskursen von heute zum 4. Mal in den ATXFive, ersetzt dort die Bawag. Zuletzt war Wienerberger von 18.4. bis 24.10.2016 im ATXFive, wurde dann durch die Buwog ersetzt. Auch von 19.12.2005 bis 24.7.2006 (damals durch voestalpine ersetzt) blieb man nur kurz. Als Startmember des ATXFive wurde die Wienerberger am 18.7.2005 durch Raiffeisen ersetzt. Nun ist Wienerberger eben mit der RBI das einzige Unternehmen, das bereits 4x in den ATXFive gekommen ist. Beide sind aktuell Members. Dazu Erste Group, OMV und Verbund. Wienerberger ( Akt. Indikation: 23,52 /23,58, -1,22%)RBI ( Akt. Indikation: 14,21 /14,27, -0,97%) Und: Die Schwesterseite von boersegeschichte.at, www.sportgeschichte.at ist live. Christian Drastil: "Drei Jahre, nachdem ich Markenrechte, Wort ...

