Unterföhring (ots) -- Dank einer Kollektion aus Hunderten von Clips schon zum Start,die auf mehr als 1000 Videos während der gesamten Sportsaisonanwächst, genießen Sportkunden von Sky Ticket künftig auf Abruf:- Spiel- und Rennhighlights aus der Bundesliga und 2. Bundesliga,der UEFA Champions League, der Formel 1, dem DFB-Pokal, derPremier League und vielen anderen Sky Livesport-Events- exklusive Fußball-Dokumentationen für einen tieferen Einblick- rund um die Uhr Top-Clips von Sky Sport News mit den neuestenNachrichten, Shows, Pressekonferenzen und Fitnessclips.- Das neue und wachsende Angebot an Highlight-Videos steht allenSportfans mit einem monatlichen Sport Ticket (9,99 EUR) oderSupersport Ticket (29,99 EUR) zur Verfügung, die ohne langeVertragsbindung erhältlich sind. 18. September 2020 - Der Streamingdienst Sky Ticket bietet Sportkunden ein neues, umfangreiches Angebot an On-Demand-Inhalten, die in ihren Sport und Supersport Monatstickets enthalten sind. Ab sofort genießen Sportfans Highlights wie die besten Tore, umstrittene Szenen sowie Spiel- und Rennanalysen auf Abruf, zusätzlich zu den Live-Übertragungen auf 29 Sky Sport Sendern. Vom Start weg sind bereits Hunderte von Clips überall und jederzeit verfügbar. Die Kollektion wird während der gesamten Saison auf mehr als 1000 Videos anwachsen, sodass Sportfans ihren Lieblingssport auf ganz individuelle Weise genießen können.Die spannendsten Sportmomente noch einmal erlebenKunden können künftig Highlight-Videos der folgenden Wettbewerbe streamen:- Fußball: Bundesliga und 2. Bundesliga, UEFA Champions League,Premiere League und DFB Pokal- Motorsport: Formel 1, Formel 2 und Formel 3- Dazu die LIQUI MOLY Handball-Bundesliga und eine Reihe vonhochkarätigen Tennis- und Golfturnieren Exklusive Fußball-Dokus für einen tieferen EinblickSportkunden von Sky Ticket dürfen sich außerdem auf eine ganze Reihe exklusiver und brandaktueller Dokumentationen auf Abruf freuen. Zu den ersten Titeln gehören der "UEFA CL: Saisonrückblick 2019 / 20", sowie die emotionalen Personality-Dokus "Come on Klopp - Der Mensch" und "Hansi Flick - In 36 Spielen zur Legende". Viele weitere werden folgen. Außerdem stehen Top-Clips und Sendungen des 24-Stunden-Sportnachrichtensenders Sky Sport News auf Abruf zur Verfügung. Mit Pressekonferenzen, Nachrichtensendungen und Fitnessclips von "Sky Gym" wird es immer etwas Neues zu entdecken geben.Charli Kumar, Senior Vice President Sky Ticket, Sky Deutschland:"Wir wollen Sportfans helfen, den Sportarten, die sie bei Sky Ticket lieben, noch näher zu kommen. Deshalb freuen wir uns, eine breite Palette neuer Inhalte auf Abruf anbieten zu können - von den besten Sport-Highlights bis hin zu exklusiven Dokumentationen. Da die Kollektion während der Saison auf mehr als 1000 Clips anwächst, wird dies ein noch besseres Erlebnis für unsere monatlichen Sport- und Supersport Ticket-Kunden schaffen."Über Sky TicketMit dem Streamingdienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden haben die Möglichkeit, die neuesten Sky Originals, die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime, die aktuellsten Kinoblockbuster sowie exklusiven Livesport von Sky auf Geräten ihrer Wahl als Erste zu streamen - komplett ohne Receiver. Dazu steht eine riesige Auswahl an Sport Highlight-Videos auf Abruf bereit. Sky Ticket ist easy online jederzeit kündbar.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky LimitedPressekontakt:Kontakt für Medien:Andreas StumptnerHead of Product CommunicationsTel: 089/9958 6882Andreas.Stumptner@sky.deKontakt für Fotomaterial:Tamara Söckler / Melissa AschauerBilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4710637