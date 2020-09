DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Bundesrat macht Weg für Corona-Hilfen für Kommunen frei

Deutschlands Kommunen und Städte erhalten Finanzhilfen vom Bund wegen der coronabedingten Ausnahmeausfälle. Nachdem der Bundestag am Vorabend mit breiter Mehrheit einer Änderung des Grundgesetzes zugestimmt hatte, damit der Bund den Gemeinden finanziell unter die Arme greifen kann, stimmte der Bundesrat einstimmig dafür. Auch einstimmig von der Länderkammer beschlossen wurde ein die Grundgesetzänderung begleitender Gesetzentwurf zur finanziellen Entlastung der Kommunen, der die entsprechenden Regelungen enthält.

Regierung: Überbrückungshilfe wird verlängert und ausgeweitet

Die Überbrückungshilfe für Unternehmen wird nach Angaben der Bundesregierung nun "verlängert, ausgeweitet und vereinfacht". Die Überbrückungshilfe werde in den Monaten September bis Dezember 2020 fortgesetzt. Dabei würden die Zugangsbedingungen abgesenkt und die Förderung ausgeweitet, teilten Finanz-, Wirtschafts- und Innenministerium in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Bundestag beschließt Investitionen in Krankenhäuser

Der Bundestag hat am Freitag ein Investitionsprogramm für Krankenhäuser beschlossen. Mit Milliarden Euro soll die Versorgung von Patienten verbessert und die IT-Sicherheit vergrößert werden. Der Bund wird 3 Milliarden Euro bereitstellen, damit Krankenhäuser in moderne Notfallkapazitäten, die Digitalisierung und ihre IT-Sicherheit investieren können. Die Länder sollen weitere Investitionsmittel von 1,3 Milliarden Euro aufbringen.

Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss sinkt im Juli etwas

Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im Juli wegen eines untypischerweise negativen Saldos in der Einkommensbilanz etwas gesunken. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) wies die Leistungsbilanz saisonbereinigt einen positiven Saldo von 17 (Juni: 21) Milliarden Euro auf. Der Handelsbilanzüberschuss erhöhte sich auf 30 (25) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 183 (171) Milliarden Euro stiegen und die Importe auf 153 (146) Milliarden Euro. Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 5 (4) Milliarden Euro positiv.

EZB: Banken zahlen aus TLTRO2 weitere 10,895 Mrd Euro zurück

Die Banken des Euroraums wollen ihre im Rahmen der zweiten Serie langfristiger und gezielter Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO2) aufgenommene Liquidität weiter reduzieren. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) planen die Institute eine Rückzahlung von 10,895 Milliarden Euro aus der dritten und vierten TLTRO2-Tranche.

Russische Notenbank lässt Leitzins auf Rekordtief

Die russische Zentralbank hat ihren Leitzins auf dem Rekordtief von 4,25 Prozent belassen und unterbrach damit den Zinssenkungszyklus, der einsetzte, als die Coronavirus-Pandemie die Wirtschaft in eine tiefe Rezession stürzte. Im Juli war der Leitzins um 25 Basispunkte auf ein postsowjetisches Tief gesenkt worden. Die Notenbank erklärte, dass sie weitere Senkungen bei kommenden Treffen in Betracht ziehen werde.

Britische Regierung schließt erneuten landesweiten Corona-Lockdown nicht aus

Wegen der erneuten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Großbritannien schließt die Regierung einen weiteren landesweiten Lockdown nicht aus. "Wir wollen einen nationalen Lockdown vermeiden, aber wird sind darauf vorbereitet, wenn wir es tun müssen", sagte der britische Gesundheitsminister Matt Hancock dem Sender BBC. "Wir sind darauf vorbereitet zu tun, was nötig ist, um Leben zu schützen und Existenzen zu schützen."

Tschechien meldet Höchstwerte an Corona-Neuinfektionen

In Tschechien ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen den dritten Tag in Folge auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden seien 3.130 neue Fälle registriert worden, teilte das Gesundheitsministerium in Prag mit. Dies sind ungefähr so viele Ansteckungen wie im ganzen Monat März.

Polnische Regierung in Streit um Tierschutzgesetz vor dem Kollaps

Die polnische Regierung steht wegen des Streits um ein Tierschutzgesetz vor dem Kollaps. Nachdem zwei kleinere Koalitionsparteien bei der Abstimmung im Parlament der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki die Gefolgschaft verweigerten, brachte ein Regierungssprecher am Freitag vorgezogene Neuwahlen ins Gespräch. "Alles ist nun möglich - eine Minderheitsregierung oder vorgezogene Wahlen", sagte Piotr Muller lokalen Medien.

China antwortet mit Militärmanöver auf Besuch von US-Diplomaten in Taiwan

China reagiert mit der Abhaltung eines Militärmanövers auf den umstrittenen Besuch eines hochrangigen US-Diplomaten in Taiwan. Dies gab ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Peking bekannt. Auf die Frage, wie die Regierung auf den Besuch des US-Diplomaten Keith Krach in Taipeh reagieren wolle, sagte der Sprecher, Streitkräfte des Landes absolvierten "gegenwärtig Kampfübungen nahe der Straße von Taiwan".

Tausende Menschen in China mit aus Labor entwichenem Bakterium infiziert

Ein aus einem staatlichen chinesischen Labor stammender Erreger hat nach offiziellen Angaben tausende Menschen infiziert. Bei 3.245 Menschen in der Stadt Lanzhou im Nordwesten Chinas sei Brucellose festgestellt worden, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Bei 1.401 weiteren Menschen sei ein erster Test positiv aufgefallen. Hinweise auf eine mögliche Übertragung von Mensch zu Mensch gebe es derzeit nicht.

