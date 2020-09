DJ Vogel Communications Group auf der digitalen Leitmesse "Dmexco @home" - Anlaufstelle für B2B-Marketing: Deep-Dive-Session, B2B-Marketing-Café und digitaler Messestand

Würzburg (pts018/18.09.2020/14:00) - Die "Dmexco", die größte Digitalmesse für Marketing und Werbung in Europa, findet 2020 rein digital statt: An den beiden Messetagen, am 23. und 24. September 2020, informieren sich Online-Marketer aus aller Welt zu den neuesten Entwicklungen in der Online-Vermarktung.

Als Spezialist für zeitgemäße B2B-Kommunikationslösungen ist auch die Würzburger Vogel Communications Group mit umfangreichen Aktivitäten auf der "Dmexco" vertreten. Dazu zählen:

- Digitaler Messestand der Vogel Communications Group mit vielfältigen interaktiven Touchpoints

- Deep-Dive Session des Fachmediums "marconomy" zum Thema "Digitalisierung von Messen und Events - ein Erfahrungsaustausch"

- B2B-Marketing-Café mit Networking-Möglichkeiten sowie mit stündlichen Impulsvorträgen von erfahrenen Experten aus der Praxis, u. a. Bahar Jawadi (Integr8) zum Thema "Chatbots - Beyond the Hype", Tim Brandt (schoesslers) zu "PR und Kommunikation im Wandel", Franko Schulz (Vogel Corporate Media) zum Thema "Die Online Marketing DNA - Grundlagen des Content Marketings"

"Wir lieben Live-Kommunikation, ob physisch oder digital, und freuen uns sehr auf die ,Dmexco @home'. Das inhaltlich starke Angebot macht uns auch in diesem Jahr zur Oase für alle B2B-Marketer", freut sich Fabian Benkert, Director Corporate Marketing der Vogel Communications Group.

Interessierte können die Angebote der Vogel Communications Group auf der "Dmexco" kostenfrei nutzen, hier können Sie ihr Ticket abrufen: https://bit.ly/33CqPBm

Vogel Communications Group http://vogel.de ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote der Gruppe reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen, Netzwerken und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum. Die Publishingbereiche führen 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportale, 100+ Business-Events sowie zahlreiche mobile Ange-bote und internationale Aktivitäten. Die Print- und Digital-Medien eröffnen den Zugang in 14 Branchen in den fünf Wirtschaftsfeldern Industrie, Automobil, Informationstechnologie, Recht/Wirtschaft/Steuern und B2B-Kommunikation.

