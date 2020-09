DJ DVFA fordert mehr Aktionärsrechte bei virtuellen Hauptversammlungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Angesichts der möglichen Verlängerung der aktuellen Regeln für virtuelle Hauptversammlungen über das Jahresende hinaus sieht die Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA) dringenden Nachbesserungsbedarf der bisher gültigen gesetzlichen Grundlage. Insbesondere das Auskunftsrecht müsse in der virtuellen Hauptversammlung gestärkt werden, heißt es in einem Brief des Berufsverbandes an das Bundesjustizministerium.

Aus Sicht der Investmentprofis stehen die mit den Anpassungen im Gesellschaftsrecht (COVGesMG) für die Aktiengesellschaften geschaffenen Möglichkeiten "im deutlichen Widerspruch" zu den treuhänderischen Pflichten der Überwachung von Portfoliounternehmen und einem konstruktiven Austausch mit der Verwaltung in der Hauptversammlung.

Registrierte Aktionäre müssten auch bei virtuellen Hauptversammlungen Rückfragen zu erhaltenen Antworten stellen können, heißt es im Forderungskatalog. Die Frist zur Einreichung von Fragen solle einheitlich auf 48 Stunden vor Beginn der Hauptversammlung festgelegt werden. Fragen per Chat sollten ohnehin möglich sein.

Auch das Stellen von Anträgen und deren Abstimmung hält die DVFA im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung für machbar. Besonders kritisch beurteilt die Organisation die faktische Aushebelung der Anfechtungsmöglichkeiten. Da Vorsatz nachzuweisen sei und die Beweislast beim Aktionär liege, "sind die Anfechtungsmöglichkeiten praktisch bedeutungslos", heißt es in dem Schreiben.

Die Einschränkungen der Aktionärsrechte gelten bis Ende 2020, können im Verordnungswege aber bis Ende 2021 verlängert werden.

