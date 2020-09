Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump will noch am Freitag eine Verfügung erlassen, die Nutzern in den USA den Download der chinesischen Apps Tiktok und Wechat untersagt. Wie die Nachrichtenagentur Reuters exklusiv berichtet, soll das US-Wirtschaftsministerium für den heutigen Freitag eine Verfügung angekündigt haben, die schon am Sonntag in Kraft treten und US-Bürgerinnen und Bürgern den Download der Apps Tiktok und Wechat verbietet. So soll US-Präsident Trump eine Hintertür erhalten bleiben, die er nutzen könnte, um persönlich noch eine anderslautende Anweisung...

Den vollständigen Artikel lesen ...