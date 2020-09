DJ MÄRKTE USA/Kleine Gewinne - Hexensabbat dürfte Volatilität befördern

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street ist mit Mini-Gewinnen in den Handel am Freitag gestartet. Der Dow-Jones-Index gewinnt 6 Pünktchen auf 27.908, der S&P-500 steigt 0,1 Prozent, der Nasdaq-Composite verbessert sich um 0,3 Prozent. Im Verlauf des Tages könne es wechselhaft zugehen, vermuten Teilnehmer. Sie verweisen auf den vierfachen Verfall, den sogenannten Hexensabbat, der zu stärkeren Bewegungen nach oben und unten führen kann. Marktteilnehmer versuchen an solchen Tagen, Indizes und Kurse in eine für sie günstige Richtung zu bewegen.

Investmentstratege Altaf Kassam von State Street Global Advisors verweist zudem darauf, dass es gegenwärtig eine ungewöhnlich hohe Zahl an Optionen auf Einzelwerte gebe. Daher könnten auch deren Kurse und nicht nur die Indizes heftige Bewegungen vollziehen, etwa bei den sehr populären und schwer gewichteten FAANG-Aktien aus dem Technologiesektor Facebook, Apple, Amazon.com, Netflix und Alphabet. Sie zeigen bereits seit einiger Zeit im Zuge von Gewinnmitnahmen eine erhöhte Volatilität, nachdem sie monatelang nur nach oben marschiert waren. "Wir hatten all die leichten Gewinne", sagt Kassam: "Es wird für uns nun schwieriger, den Hügel weiter hinauf zu klettern."

Im Blick steht kurz nach Handelsstart der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan, der einen Aufschluss über den für die US-Ökonomie entscheidenden Konsum geben wird.

Unterdessen geht das politische Gezerre um ein weiteres staatliches Stimulierungspaket weiter, wie es immer wieder von der US-Notenbank angemahnt wird. Viele Teilnehmer sind enttäuscht, weil die Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten festgefahren sind.

Sonoma zweistellig im Plus

Die Oracle-Aktie verliert 0,3 Prozent. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass die Tiktok-Seite für US-Nutzer ab dem 12. November blockiert wird. Der chinesische Tiktok-Eigner Bytedance hatte eine Partnerschaft mit Oracle angestrebt. Laut der US-Administration könnte Tiktok für US-Nutzer verfügbar bleiben, wenn in dem Deal mit Oracle die Datensicherheit gewährleistet sei. Bytedance verhandelt derzeit mit Oracle als Technologiepartner für das US-Geschäft von Tiktok.

Sonoma Pharma schießen um gut 13 Prozent nach oben, nachdem ein Flächendesinfektionsmittel des Unternehmens im Rahmen der Corona-Pandemie von der kanadischen Gesundheitsbehörde zugelassen wurde.

Derweil hat die Restaurantkette J. Alexander's das Schlimmste überstanden, wie CEO Mark Parkey verkündete. Im dritten Geschäftsquartal wird das Unternehmen voraussichtlich wenigstens einen ausgeglichenen, vielleicht sogar einen leicht positiven Cashflow erzielen. Die Aktie springt um 9 Prozent.

Dollar ohne Erholung

Am Devisenmarkt kann der Euro gegen den Dollar das Gros seiner Vortagesgewinne halten und gibt nur minimal nach. Am Vortag geriet der Dollar unter Druck, weil die Aussagen der US-Notenbank auf den zweiten Blick nun als doch recht taubenhaft gesehen wurden. Der Euro bleibt klar über 1,18 Dollar und notiert aktuell um 1,1840.

Der Goldpreis zeigt sich von seinem Schwächeanfall am Donnerstag erholt. Allerdings bleibt er innerhalb seiner volatilen Seitwärtsbewegung zwischen 1.920 und 1.980 Dollar, in der er sich seit fast vier Wochen befindet. Die Unze steigt um 0,4 Prozent auf 1.950 Dollar.

Zwischen einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung und leichten Gewinnmitnahmen pendelt der Ölpreis hin und her. In der laufenden Woche hat der Preis bereits rund 8 Prozent gutgemacht. Treibende Faktoren waren sinkende Lagerbestände in den USA, ein tendenziell schwacher Dollar und die Hurrikan-Saison im Golf von Mexiko. Am Vortag wurde der Preis auch von der saudischen Mahnung gestützt, alle Opec+-Mitglieder müssten sich an vereinbarte Produktionsobergrenzen halten. Der Preis für das Barrel der Sorte WTI gewinnt weitere 0,6 Prozent auf 41,20 Dollar, Brent gibt dagegen 0,4 Prozent ab auf 43,11 Dollar.

Anleihen stoßen auf moderates Kaufinteresse. Die Zehnjahresrendite fällt mit steigenden Notierungen um 1,5 Basispunkte auf 0,68 Prozent.

