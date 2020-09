Mainz (ots) -Woche 39/20Samstag, 19.09.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.10 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleLeben mit der Schuld: Der Fall Lolita BriegerDeutschland 20185.55 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleMotiv Eifersucht? Der Fall Ingrid van BergenDeutschland 20196.40 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleFalsche Fährten: Der Fall Walter SedlmayrDeutschland 20197.25 ZDF.reportageDen Tätern auf der SpurEinsatz für den KriminaldauerdienstDeutschland 20157.55 Ermittler!Brennende WutDeutschland 20208.25 MörderjagdMord ohne LeicheFrankreich 20189.10 MörderjagdEine gefährliche FamilieFrankreich 20189.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress9.55 MörderjagdGrenzenlose GierFrankreich 201810.40 Tod im Sommerhaus - Ein schwedisches DramaHeimtückisches VerbrechenSchweden 201911.35 Tod im Sommerhaus - Ein schwedisches DramaDunkle VergangenheitSchweden 201912.40 Tod im Sommerhaus - Ein schwedisches DramaDer ProzessSchweden 201913.35 Schuldig in Schweden - Das Drama von ArbogaDeutschland 201814.20 Abgründe im Nobelviertel - Der Fall Sophie LionnetGroßbritannien 201915.05 Auf Verbrecherjagd - Polizistenmord in ManchesterGroßbritannien 2020(weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:16.35 Auf Verbrecherjagd - Der Schlächter von EdinburghGroßbritannien 201517.20 Auf Verbrecherjagd - Das Rätsel um Suzy LamplughGroßbritannien 2015(weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 TäterjagdDer Fall Adeline PietFrankreich 201822.25 TäterjagdDer Fall Chantal TernikFrankreich 201823.10 Fatale ZusammentreffenIm LiebeswahnUSA 201823.50 Fatale ZusammentreffenDie Hoffnung stirbt zuletztUSA 20180.35 Fatale ZusammentreffenSünden der VergangenheitUSA 20181.20 Fatale ZusammentreffenDrei sind einer zu vielUSA 20182.05 Fatale ZusammentreffenTanz auf dem PulverfassUSA 20182.50 Fatale ZusammentreffenDie TraumfrauUSA 20183.35 Abgründe im Nobelviertel - Der Fall Sophie LionnetGroßbritannien 20194.20 Rätselhafte Morde - Profiler im EinsatzDeutschland 2014Woche 39/20Sonntag, 20.09.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 heute-show5.40 Ermittler!Traue niemandemDeutschland 20206.05 Unter Waffen - Amerikas tödliche LeidenschaftUSA 20196.50 Election Game - Amerikas Wahlsystem in der KriseDeutschland/USA 20207.35 Trumps schmutziger DealDer Präsident und die Ukraine-AffäreFrankreich 20208.35 Citizen Trump - Eine amerikanische KarriereUSA 20199.20 Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße HausGroßbritannien 201710.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress10.05 Fahrenheit 11/9 von Michael MooreUSA 201812.08 heute Xpress12.10 Terra XDas Eiszeit-Rätsel - Warum starben die Riesentiere aus?Deutschland 201912.55 Terra XDas Ende der DinosaurierDeutschland 201813.38 heute Xpress13.40 Giganten der UrzeitRiesenschlange und Mega-NashornFrankreich 201814.25 Giganten der UrzeitMega-Hai und RiesenfaultierFrankreich 201815.08 heute Xpress15.10 Die Entstehung der ErdeDeath ValleyUSA 200915.55 Die Entstehung der ErdeDie Geburt von HawaiiUSA 200916.38 heute Xpress16.40 Die Entstehung der ErdeYosemite NationalparkUSA 201017.25 Die Entstehung der ErdeDer Vulkan von KrakatauUSA 200918.08 heute Xpress18.10 Die Entstehung der ErdeDie Atacama-WüsteUSA 200918.55 Die Entstehung der ErdeAmerikas EiszeitUSA 2010(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen21.40 Giganten der UrzeitRiesenschlange und Mega-NashornFrankreich 201822.25 Giganten der UrzeitMega-Hai und RiesenfaultierFrankreich 201823.05 Die Entstehung der ErdeTödliche EruptionenUSA 200923.50 Die Entstehung der ErdeDeath ValleyUSA 20090.35 Die Entstehung der ErdeDie Geburt von HawaiiUSA 20091.20 Die Entstehung der ErdeAmerikas EiszeitUSA 20102.05 Die Entstehung der ErdeYosemite NationalparkUSA 20102.50 Die Entstehung der ErdeGeburt aus Sternenstaub3.35 Die Entstehung der ErdeDer Vulkan von KrakatauUSA 20094.20 Terra XDas Eiszeit-Rätsel - Warum starben die Riesentiere aus?Deutschland 2019Montag, 21.09.Beginnzeitkorrekturen:5.05 Terra XDas Ende der DinosaurierDeutschland 20185.50 Giganten der UrzeitRiesenschlange und Mega-NashornFrankreich 20186.30 Giganten der UrzeitMega-Hai und RiesenfaultierFrankreich 20187.15 Leschs KosmosWie sich die Lebensuhr manipulieren lässtDeutschland 20207.45 Wunder der WissenschaftBlutende Gletscher und Tattoos durch BlitzeGroßbritannien 20158.28 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.30 Wunder der WissenschaftMysteriöse Klumpen und winkende SpinnenGroßbritannien 20179.15 Wunder der WissenschaftFeuer-Wasserfall und leuchtende HaieGroßbritannien 201710.00 Wunder der WissenschaftEchte Drachen und BlutregenGroßbritannien 201710.43 heute Xpress10.45 Wunder der WissenschaftBizarre Wolkenlöcher und KillermäuseGroßbritannien 201711.30 Wunder der WissenschaftZornige Lemminge und sehende OhrenGroßbritannien 201512.15 Wunder der WissenschaftExplodierende Felsen und ein Zwilling im KopfGroßbritannien 201512.58 heute Xpress13.00 Leschs KosmosGoldrausch in der TiefseeDeutschland 201613.25 Terra XDeutschland von untenLandDeutschland 2014(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:20.55 Genial konstruiertMega-BautenGroßbritannien 201821.40 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der WeltBillionaire BuildingGroßbritannien 201722.25 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der WeltOne World Trade CenterGroßbritannien 201723.10 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der WeltLeadenhall BuildingGroßbritannien 201723.55 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der WeltShanghai TowerUSA 20170.40 Geheime BunkerBeton gegen BombenDeutschland 20201.20 Geheime BunkerAngst vor dem AtomkriegDeutschland 20202.05 Die geheimen Bunker der DDR und der SchweizDeutschland 20052.50 Krieg der Bunker - Westwall gegen Maginot-LinieFrankreich 20183.35 ZDF-HistoryGeheimes Deutschland - Rätselhafte Orte der GeschichteDeutschland 20174.20 Berlin BerlinDer UntergrundDeutschland 2015Dienstag, 22.09.Beginnzeitkorrekturen:5.05 Geheime BunkerBeton gegen BombenDeutschland 20205.50 Geheime BunkerAngst vor dem AtomkriegDeutschland 20206.35 Leschs KosmosDie Macht von Ritualen: Richtschnur oder Risiko?Deutschland 20197.05 Leschs KosmosKlima im Wandel - Keiner stirbt für sich alleinDeutschland 20207.35 Wunder der WissenschaftFliegende Ziegen und giftige VögelGroßbritannien 20178.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.20 Wunder der WissenschaftHeilendes Vogelhirn und Wasser unter dem MeerGroßbritannien 20159.05 Wunder der WissenschaftTödliche Strahlen und Erste-Hilfe-AffenGroßbritannien 20159.48 heute Xpress9.50 Wunder der WissenschaftRätselhafter Rausch und molekulare MusikGroßbritannien 2015(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:22.25 Liebe und Sex im Maghreb - Zwischen Tabu und AufbruchFrankreich 201923.10 Herzensbrecher und AbzockerInternet-Dating: Betrug statt LiebeAustralien 201923.50 Liebe und Sex in IndienFrankreich 20180.50 heute journal1.20 Vulva und Vagina - Einblicke in die weibliche LustDeutschland 20202.00 Wunderwerk Penis - Neues vom männlichen ZentralorganDeutschland 20162.45 Mysterien des WeltallsMann? Frau? Oder beides?Mit Morgan FreemanUSA 20163.25 Leschs KosmosMythos GeschlechtWas Männer und Frauen wirklich unterscheidetDeutschland 20183.55 Leschs KosmosUngelogen! Die Wahrheit hinter der LügeDeutschland 20194.25 Leschs KosmosDie unausgeschlafene GesellschaftDeutschland 20184.55 Trinken ohne Limit - Die verborgene AlkoholsuchtDeutschland 2019Woche 43/20Dienstag, 20.10.Bitte Programmänderung beachten:14.15 ZDF-HistoryGeheimes Paris - Rätselhafte Orte der GeschichteDeutschland 2018"ZDF-History: Geheimes Versailles - Die zwei Leben der MarieAntoinette" entfällt(weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen)Woche 44/20Freitag, 30.10.Bitte Programmänderung beachten:4.45 Der Louvre - Das Weltwunder von ParisFrankreich 2019"ZDF-History: Geheimes Versailles - Die zwei Leben der MarieAntoinette" entfälltPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4710937