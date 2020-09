DGAP-News: TAKKT AG / Schlagwort(e): Personalie

TAKKT AG kündigt Generationswechsel und Veränderungen im Vorstand an



18.09.2020 / 16:28

Stuttgart, 18. September 2020. Felix Zimmermann, Vorstandsvorsitzender (CEO) der TAKKT AG ("Takkt"), hat heute den Aufsichtsrat des Unternehmens darüber informiert, dass er seinen bis zum 30.04.2023 laufenden Vertrag nicht verlängern wird. Der Aufsichtsrat der Takkt wird gemeinsam mit Felix Zimmermann an einer Nachfolgeregelung arbeiten. Dies schließt eine Anpassung der Vorstandsstruktur mit ein, um die Transformation zu beschleunigen. Angestrebt wird eine Nachfolgefolgelösung im Laufe des Jahres 2021. Bis dahin wird Zimmermann unverändert Vorstandsvorsitzender der Takkt bleiben.



Heiko Hegwein, Mitglied im Vorstand der Takkt, hat sich aus persönlichen Gründen und in gegenseitigem Einvernehmen entschieden, das Unternehmen zum 30.09.2020 zu verlassen. Bis auf weiteres übernimmt Felix Zimmermann die Aufgaben von Heiko Hegwein in der Transformation des Omnichannel Commerce Segments.



"In den vergangenen Monaten haben wir bei Takkt einen umfangreichen Veränderungsprozess in Angriff genommen. Um diesen weiter erfolgreich voranzutreiben, ist Kontinuität in der Führung über das Jahr 2023 hinaus notwendig. Den dafür notwendigen Generationswechsel möchte ich bereits jetzt einleiten und ihn persönlich soweit wie möglich unterstützen", sagt Takkt-CEO Felix Zimmermann.



"Wir bedauern den Entschluss von Felix Zimmermann sehr, bedanken uns aber auch für die rechtzeitige Weichenstellung, die strategische Kontinuität ermöglicht. Gemeinsam werden wir seine Nachfolge in einem strukturierten Prozess mit langfristiger Perspektive regeln", sagt Florian Funck, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Takkt: "Gleichzeitig nutzen wir die Veränderungen, um den Vorstand der Takkt neu auszurichten und vor allem auch die CEO-Position insgesamt für die weitere Umsetzung der Transformation nochmals zu stärken."



"Heiko Hegwein danken wir sehr für sein bisheriges Engagement im Rahmen des Aufbaus des Omnichannel Commerce Segments. Wir wünschen ihm für seinen weiteren beruflichen und privaten Weg alles erdenklich Gute und weiterhin viel Erfolg", sagt AR-Vorsitzender Florian Funck. Kurzprofil der TAKKT AG

TAKKT ist in Europa und Nordamerika der führende B2B-Distanzhändler für Geschäftsausstattung. Der Konzern konzentriert sich dabei auf zwei Geschäftsmodelle - den Omnichannel- und den webfokussierten Handel. Das Segment Omnichannel Commerce adressiert mit zahlreichen Kontaktpunkten und einem breiten Serviceangebot Firmenkunden mit komplexen Anforderungen. Das Web-focused Commerce Segment konzentriert seine Angebote vor allem über Webshops auf die weniger komplexen Anforderungen von preisbewussteren B2B-Kunden. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über eine Million Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Die TAKKT-Gruppe ist mit seinen Marken in mehr als 25 Ländern vertreten und beschäftigt rund 2.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist im SDAX gelistet und im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten.



Ansprechpartner:

Michael Loch Tel. +49 711 3465-8222

Benjamin Bühler Tel. +49 711 3465-8223

E-Mail: investor@takkt.de

