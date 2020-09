Nicht für direkte oder indirekte Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung in bzw. nach den USA, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot dar und dient lediglich Informationszwecken.

Sensorion (Paris:ALSEN) (FR0012596468 ALSEN das "Unternehmen"), ein im klinischen Stadium Pionierarbeit leistendes Biotechnologieunternehmen, das auf die Entwicklung neuartiger Therapien zur Wiederherstellung des Hörvermögens sowie Behandlung und Vermeidung von Hörverlust spezialisiert ist, meldet heute den erfolgreichen Abschluss der angekündigten Kapitalerhöhung. Das Unternehmen platzierte 18.236.000 neue Stammaktien mit einem Nennwert von je 0,10 Euro ("neue Aktien") mit einem Brutto-Gesamterlös von rund 31 Millionen Euro im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Angebots an bestimmte Personengruppen ("reserviertes Angebot

Der Emissionspreis der neuen Aktien beträgt 1,70 Euro pro Aktie, enthält also einen Abschlag von 3,5% auf den gewichteten durchschnittlichen Aktienkurs vom Vortag des Datums, an dem der Emissionspreis festgelegt wurde. Dieser lag bei 1,76 Euro gemäß dem 12.Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens vom 20. Mai 2020. Das reservierte Angebot wird voraussichtlich am oder um den 22. September 2020 abgeschlossen sein.

Das reservierte Angebot wurde von Jefferies International Limited ("Jefferies") als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner und Bryan, Garnier Co sowie Kempen Co als Joint Bookrunners (zusammen mit Jefferies, den "Platzierungsmaklern") durchgeführt. Chardan fungiert als Lead Manager. Namsen Capital fungiert als Eigenkapitalmarktberater.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem reservierten Angebot für die Weiterentwicklung seiner aktuellen Gentherapieprogramme (OTOF und USHER), eine potenzielle Verbreiterung seiner Gentherapie-Pipeline, die Unterstützung seiner pharmakologischen und klinischen Studien für die Phase-3-Entwicklung von SENS-401 und als Arbeitskapital sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Nach der Ausgabe der neuen Aktien wird das gesamte Aktienkapital des Unternehmens 7.679.905,20 Euro betragen. Dies entspricht 76.799.052 Aktien mit einem Nennwert von je 0,10 Euro. Basierend auf den prognostizierten Ausgaben, den liquiden Mitteln zum 31. Dezember 2019 und dem Nettoerlös aus diesem Angebot geht das Unternehmen davon aus, sich bis Ende des 3. Quartals 2022 finanzieren zu können.

Exemplarisch bedeutet dies, dass ein Aktionär, der vor dem reservierten Angebot 1% des Aktienkapitals des Unternehmens besaß und nicht am reservierten Angebot teilgenommen hat, nach dem reservierten Angebot 0,8% des Aktienkapitals des Unternehmens halten wird. Nach Kenntnis des Unternehmens stellt sich die Aktionärsstruktur vor und nach dem reservierten Angebot auf unverwässerter Basis wie folgt dar:

Aktionäre Anzahl der Aktien vor dem reservierten Angebot (1) % des Aktienkapitals vor dem reservierten Angebot % der Stimmrechte vor dem reservierten Angebot Anzahl der Aktien nach dem reservierten Angebot (1) % des Aktienkapitals nach dem reservierten Angebot % der Stimmrechte nach dem reservierten Angebot Zeichnung (in €) Inserm Transfert Inititiative 982.911 1,68% 1,68% 982.911 1,28% 1,28% Innobio (Bpifrance) 3.499.874 5,98% 5,98% 3.499.874 4,56% 4,56% Management, Mitarbeiter und Direktoren 160.000 0,27% 0,27% 160.000 0,21% 0,21% Cochlear 533.755 0,91% 0,91% 533.755 0,70 0,70% Invus Public Equities LP 20.608.063 35,19% 35,19% 26.490.415 34,49% 34,49% 9.999.998 Sofinnova Partners 11.822.258 20,19% 20,19% 15.469.458 20,14% 20,14% 6.200.240 WuXi AppTec 4.055.150 6,92% 6,92% 5.249.608 6,84% 6,84% 2.030.579 3SBio 4.055.150 6,92% 6,92% 4.055.150 5,28% 5,28% Free Float 12.845.891 21,94% 21,94% 20.357.881 26,51% 26,51% Gesamt 58.563.052 100% 100% 76.799.052 100% 100% 18.230.817

(1)Nach Kenntnis des Unternehmens und basierend auf der letzten Analyse vom August 2020.

Invus Public Equities LP und Sofinnova Partners zeichneten die Kapitalerhöhung zu einem Gesamtbetrag von 16,2 Millionen Euro. Dies entspricht 9.529.552 neuen Aktien oder 52% der Gesamtzahl der im Wege dieser Kapitalerhöhung ausgegebenen neuen Aktien.

Die neuen Aktien werden nach ihrer Abrechnung und Lieferung, die voraussichtlich am oder um den 22. September 2020 erfolgen wird, zum Handel am nicht regulierten Markt der Euronext Growth in Paris zugelassen. Sie werden unter demselben Code wie die bestehenden Stammaktien des Unternehmens (ISIN FR0012596468) notiert, sind ab ihrem Ausgabedatum dividendenberechtigt und unmittelbar in jeder Hinsicht mit den bestehenden Aktien des Unternehmens fungibel.

Für das reservierte Angebot wurde kein Prospekt herausgegeben, der von der französischen Börsenaufsichtsbehörde (Autorité des marchés financiers "AMF") genehmigt werden müsste.

In Verbindung mit dem reservierten Angebot hat das Unternehmen eine sogenannte "Lock-up"-Vereinbarung abgeschlossen, mit der die Emission weiterer Stammaktien für einen Zeitraum von 90 Tagen nach der Unterzeichnung der Platzierungs- und Underwriting-Vereinbarungen zwischen dem Unternehmen und den Platzierungsmaklern ("Platzierungsvereinbarung") vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmefälle gesperrt wird. Für die Geschäftsleitung, Verwaltungsratsmitglieder und im Verwaltungsrat vertretenen Aktionäre des Unternehmens, die Stammaktien des Unternehmens besitzen, gilt ebenfalls eine Sperrfrist von 90 Tagen nach der Unterzeichnung der Platzierungsvereinbarung, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.

Der zwischen dem Unternehmen und den Platzierungsmaklern abgeschlossenen Platzierungs- und Underwriting-Vereinbarung zufolge wird die Abrechnung und Lieferung des bei Investoren außerhalb der USA platzierten Teils des reservierten Angebots durch die Platzierungsmakler garantiert.

Risikofaktoren

Das Unternehmen verweist auf die mit dem Unternehmen und seiner Geschäftstätigkeit verbundenen Risikofaktoren, die in Abschnitt I.3 des Jahresberichts (Rapport financier annuel) für das am 31. Dezember 2019 beendete Geschäftsjahr ausgeführt werden, der auf der Website des Unternehmens (www.sensorion-pharma.com) kostenlos erhältlich ist.

Darüber hinaus sollten Investoren auch folgende Risiken in Betracht ziehen: (i) Der Börsenkurs der Aktien des Unternehmens kann schwanken und unter den Zeichnungspreis der im Rahmen des reservierten Angebots ausgegebenen Aktien fallen, (ii) die Volatilität und Liquidität der Aktien des Unternehmens kann signifikant schwanken, (iii) Aktien des Unternehmens können an der Börse verkauft werden, was sich negativ auf den Aktienkurs auswirken kann, und (iv) künftige zur Finanzierung des Unternehmens notwendige Kapitalerhöhungen könnten potenziell eine erhebliche Verwässerung bewirken.

Über Sensorion

Sensorion ist ein Pionierarbeit leistendes Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien zur Wiederherstellung des Hörvermögens sowie Behandlung und Vermeidung von Hörverlust spezialisiert hat. Zu seinem in der klinischen Phase befindlichen Portfolio gehört ein Phase-2-Produkt: SENS-401 (Arazasetron) für plötzlichen sensorineuralen Hörverlust (SSNHL). Sensorion hat eine einzigartige FuE-Technologieplattform aufgebaut, um sein Verständnis der Pathophysiologie und Ätiologie von Erkrankungen des Innenohrs zu erweitern und dadurch die besten Ziele und Modalitäten für Arzneimittelkandidaten auswählen zu können. Dazu arbeitet das Unternehmen auch an der Identifizierung von Biomarkern zur Verbesserung der Diagnosen bei diesen unterversorgten Erkrankungen. In der zweiten Jahreshälfte 2019 startete Sensorion zwei vorklinische Gentherapieprogramme zur Korrektur erblicher monogener Taubheitsformen, darunter Usher Typ 1 und durch Mutation der Gencodierung für Otoferlin verursachte Taubheit. Dank seiner Plattformen und Pipeline potenzieller Therapeutika befindet sich das Unternehmen in einer einzigartigen Lage, um für Hunderttausende Menschen mit Erkrankungen des Innenohrs einen dauerhaften positiven Unterschied zu bewirken, denn dabei handelt es sich um einen signifikanten weltweit ungedeckten medizinischen Bedarf.

http://www.sensorion-pharma.com

Label: SENSORION

ISIN: FR0012596468

Mnemonik: ALSEN

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200918005386/de/

