MÜLHEIM (dpa-AFX) - Nach dem Brand eines Tanklastwagens im Ruhrgebiet bleibt die wichtige Autobahn 40 in Mülheim wohl noch mindestens zwei Wochen lang gesperrt. Mindestens eine der beschädigten Eisenbahnbrücken über der Autobahn müsse abgerissen werden, sagte ein Bahnsprecher am Freitag. Züge zwischen Duisburg und Essen würden bis auf weiteres durch Busse ersetzt.

Anfang der kommenden Woche soll mit dem Abriss der Eisenbahnbrücke begonnen werden. Anschließend werde eine Notbrücke für die Züge errichtet. Auch der Asphalt auf der Fahrbahn der A40 unter der Eisenbahnbrücke sei so stark beschädigt, dass er ausgetauscht werden müsse, teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW mit. Bis zum Abschluss der Arbeiten bleibt die Autobahn in beiden Fahrtrichtungen zwischen dem Autobahnkreuz Kaiserberg und der Anschlussstelle Mülheim-Dümpten gesperrt.

Am Donnerstagabend war ein Tanklastzug mit 35 000 Litern Kraftstoff auf der A40 unter einer Eisenbahnbrücke ausgebrannt. Erst nach mehr als einer Stunde war das Feuer gelöscht. Die Flammen waren nach Angaben der Feuerwehr zeitweise 15 bis 20 Meter hoch geschlagen und hatten durch die Hitze die Eisenbahnbrücke beschädigt.

Der alkoholisierte Fahrer des Lastwagens war laut Polizei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, gegen eine Abgrenzung geprallt und dann in die linksseitige Betonabgrenzung gefahren, wo der Transporter zum Stehen kam. Der Tanklastzug geriet in Flammen. Die Fahrer konnte sich noch selbst retten und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus./rs/fjo/mhe/DP/stw