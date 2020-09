Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - Die Einführung des Corowell Schnelltests, einem innovativen Medizinprodukt, das in Deutschland entwickelt und produziert wird, startet noch im September!"Für Menschen, die plötzlich an einem gestörten Geruchssinn (Anosmie) leiden, wird die sofortige Selbstisolation und nach Möglichkeit PCR-Testung empfohlen", sagt Prof. Albert Mudry, MD, PhD, ein praktizierender HNO-Chirurg aus Lausanne, Schweiz, "Antikörpertests sind zwar ein gutes medizinisches Hilfsmittel, um festzustellen, ob jemand zuvor infiziert war, sind in der Regel aber nur viele Tage nach Auftreten von Symptomen anwendbar", so Prof. Mudry weiter.Genau diese Erkenntnis ist die Grundlage für Corowell.Die Mehrheit der mit COVID-19 Infizierten verlieren, in der Regel innerhalb von 1-3 Tagen nach der ersten Infektion, als erstes Symptom der Infektion ihren Geruchsinn (Anosmie).Corowell bietet einen extrem kostengünstigen Symptom-Screening-Test, der eine sofortige und objektive Bestätigung des Verlusts der eigenen Geruchsfähigkeit und einen elektronischen Zugangspass auf das Smartphone des Nutzers liefert.Der Nutzer öffnet das versiegelte Corowell Ticket, scannt den QR-Code auf der Innenseite mit dem Smartphone, die kostenlose Corowell App öffnet und der Nutzer reibt auf dem Geruchsfeld. Durch richtige Auswahl des entsprechenden Dufts in der App und korrekter Beantwortung von Standard-Covid-19-Fragen, wird sofort der Corowell Pass in das Smartphone Wallet hinzugefügt. Dieser personalisierte Pass kann an allen zukünftigen weltweiten Corowell Kontrollstellen mit der Corowell Guard App auf Authentizität und Gültigkeit geprüft werden."Corowell bietet einen dringend benötigten, objektiven und kostengünstigen e-Health-Screening-Test für alle. Corowell kann sofort das erste nachweisbare Symptom, das sich bei einer COVID-19-Infektion manifestiert, einfach und objektiv nachweisen", sagt Dr. Markus Haller, Geschäftsführer und Erfinder von Corowell.Jetzt, wo Studenten an Universitäten zurückkehren, Regierungen versuchen ihre Wirtschaft sicher wieder in Gang zu bringen und jedem Bürger auf der Erde, der von dieser weltweiten Pandemie betroffen ist, bietet Corowell ein effektives und kostengünstiges Früherkennungs-Screening-Tool."Aufgrund unserer Erfahrung hat nur Corowell, als digitales e-Health Screening Tool das Potenzial die enormen Testkapazitäten zu liefern, um Reisende im öffentlichen Verkehr einfach zu überprüfen und die Wiedereröffnung von Sport, Messen und anderen Massenveranstaltungen zu ermöglichen", so Simon Ernst, Sicherheitsexperte, Direktor und Miterfinder von Corowell.Pressekontakt:Firma: +49 2641 908 2874info@corowell.comwww.corowell.comOriginal-Content von: MKG Consulting UG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148419/4710972