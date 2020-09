Die Wiener Börse ist am Freitag mit klaren Kursverlusten aus dem Handel gegangen. Der heimische Leitindex ATX büßte am "Hexensabbat", dem großen Verfallstag an den Terminbörsen, 1,64 Prozent auf 2.206,24 Zähler ein, auch der breiter gefasste ATX Prime verlor 1,61 Prozent auf 1.127,25 Punkte. Bei der Erste-Group wurde bekannt, dass Vorstand Peter Bosek das Unternehmen verlässt. Die Aktien schlossen ...

