BERLIN (dpa-AFX) - Viele deutsche Städte stecken noch in den Planungen zu den Feierlichkeiten für den Jahreswechsel. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den Rathäusern in 16 Großstädten. Einige davon wollen über die auf Bundesebene geregelten Vorschriften hinaus lokale Verbotszonen für das Böllern einrichten. Entsprechende Überlegungen begründet aber bislang nur Rostock ausdrücklich mit der Coronavirus-Pandemie.

In Berlin sollen nach Angaben der Senatsverwaltung für Inneres Feuerwerks-Verbotszonen rund um das Brandenburger Tor und zusätzlich in zwei weiteren Teilen der Stadt ausgewiesen werden. Auch Hannover werde "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" in bestimmten Bereichen der Innenstadt ein Mitführ- und Abbrennverbot von Feuerwerkskörpern erlassen, hieß es.

In Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, Köln, Wiesbaden und München haben Behörden derweil noch nicht abschließend geklärt, ob das Böllern zusätzlich eingeschränkt wird./jon/DP/zb