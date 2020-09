Berlin - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat beleidigt auf Kritik von FDP-Chef Christian Lindner reagiert. "Super Idee, sich ausgerechnet am Wirtschaftsminister abzuarbeiten, der mit aller Kraft Millionen Selbständige, Mittelständler, Freiberufler und Handwerker unterstützt", schrieb Altmaier am Samstag auf Twitter.



Damit reagierte er auf einen verbalen Angriff, den Lindner nur Minuten zuvor auf dem FDP-Parteitag geritten hatte. "Jeden Morgen, wenn ich aufstehe und in der Zeitung sehe, was Olaf Scholz und Peter Altmaier gerade wieder so machen, ist das für mich eine Motivation, diesem Land eine neue Perspektive zu geben", hatte Lindner den Delegierten seiner Partei zugerufen. Die FDP wählt am Nachmittag Teile der Parteispitze neu, darunter einen neuen Generalsekretär. Die Liberalen sind gerade in einem Umfragetief, während die Union im Zuge der Coronakrise wieder deutlich höhere Zustimmungswerte bekommen hatte.

