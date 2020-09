DJ FDP-Parteitag wählt Solms zum Ehrenvorsitzenden

BERLIN (AFP)--Der FDP-Parteitag hat den langjährigen Schatzmeister Hermann-Otto Solms zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Parteichef Christian Lindner begründete seinen Wahlvorschlag auf dem Bundesparteitag am Samstag in Berlin mit der "hohen moralischen Integrität und Glaubwürdigkeit" des 79-Jährigen. "Sie sind für die FDP unverzichtbar", sagte Lindner. Die Delegierten folgten Lindners Vorschlag ohne Gegenstimme. Solms war insgesamt 26 Jahre lang Schatzmeister der FDP. Dieses Amt gibt er auf dem Parteitag in Berlin an den Unternehmer Harald Christ ab, der erst im Frühjahr von der SPD zur FDP gewechselt war. Zu Solms' weiteren Ämtern zählten der Vorsitz der FDP-Bundestagsfraktion und das Amt des Bundestagsvizepräsidenten.

Im kommenden Jahr will er nicht mehr für den Bundestag kandidieren. "Ich melde mich ab", sagte Solms am Samstag vor den Delegierten, nachdem er seinen letzten Finanzbericht vorgestellt hatte.

