Dein Geld anzulegen, ist eine großartige Möglichkeit, Reichtum zu schaffen und sich für eine sichere Zukunft zu rüsten. Aber wenn du investieren willst, ist das Letzte, was du tun willst, Opfer dieser Fehler zu werden, die dich pleite und unglücklich machen könnten. 1. Panikverkäufe Wenn der Aktienmarkt zusammenbricht (was öfter passiert, als uns lieb ist), ist es leicht, sofort in Panik zu geraten und mit dem Verkauf von Anlagen zu beginnen, bevor ihr Wert noch weiter sinkt. Aber wenn du diesen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...