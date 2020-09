Occidential Petroleum (OXY): Ölaktie mit klarem Verkaufssignal >>> SHORT SETUP <<<

Blitzsaubere Bärenflagge bei Occidential Petroleum (OXY). Starke Abhängigkeit vom Ölpreis. Zweite Corona-Welle könnte für weiteren Preisverfall sorgen.

Symbol:ISIN:Nach dem Tief im März kam die Aktie im Juni wieder über die gleitenden Durchschnitte, ist bald darauf wieder darunter abgetaucht. Zuletzt hat sich eine blitzsaubere Bärenflagge unterhalb des 20er-EMA gebildet. Trotz der positiven Entwicklung von fast 20 Prozent in den vergangenen sechs Monaten bietet sich daher ein Leerverkauf der Aktie an.Occidental Petroleum aus Houston in Texas ist im Ölsektor, aber auch in anderen Bereichen der Energie- und Rohstoffwirtschaft tätig. Die Kursentwicklung hängt stark vom seit mehreren Jahren fallenden Ölpreis ab. Die Pandemie hat den Effekt verschärft, eine zweite Welle mit Abschwächung Konjunktur könnte dem weiteren Preisverfall Vorschub leisten.Kaufsignal: 11.46 USD, Kursziel: 9.83 USD, Stopp Loss: 12.16 USDFür das Verkaufssignal und den Stopp Loss orientieren wir uns an der letzten Tageskerze. Als Kursziel dient das Pivot-Tief vom 11. September. Die erst im November anstehenden Quartalszahlen lassen für diesen Trade eine lange Laufzeit zu.Aussicht: BÄRISCHLink zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/occidential-petroleum-oxy-oelaktie-mit-klarem-verkaufssignal/Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in OXY.