Medienmitteilung

DKSH Investorentag 2020

DKSH hält heute den zweiten Investorentag ab und gibt Einblicke in alle Geschäftseinheiten. Das Unternehmen ist gut positioniert, um die Herausforderungen von COVID-19 zu meistern und zukünftiges Wachstum zu generieren. DKSH profitiert dabei von positiven, langfristigen Markttrends, dem robusten Geschäftsmodell sowie der bewährten Strategie.

Zürich, Schweiz, 21. September 2020 - Das DKSH-Führungsteam informiert heute am virtuellen Investorentag über die Strategieumsetzung und Fokusthemen. Das Unternehmen setzt die bewährte Konzernstrategie fort und ist gut positioniert, um von den schnell wachsenden, robusten Märkten, den positiven Industrietrends sowie weiteren Akquisitionsmöglichkeiten zu profitieren. Diese drei Elemente zusammen bieten DKSH das Potenzial, nach COVID-19 schneller als das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zu wachsen.

Um dieses Potenzial zu erschliessen, verfolgt jede Geschäftseinheit eine gezielte Strategie:

Healthcare: Ausbau der Marktposition und Fokus auf wertsteigernde Segmente und Dienstleistungen

Ausbau der Marktposition und Fokus auf wertsteigernde Segmente und Dienstleistungen Konsumgüter: Stärkung der führenden Stellung mit erfolgreicher FMCG-Tranformation

Stärkung der führenden Stellung mit erfolgreicher FMCG-Tranformation Spezialrohstoffe: Erweiterung des attraktiven Geschäfts mit Spezialchemikalien und Inhaltsstoffen

Erweiterung des attraktiven Geschäfts mit Spezialchemikalien und Inhaltsstoffen Technologie: Fokus auf Robustheit und Wachstum, um mittelfristig Level vor COVID-19 zu übertreffen

DKSH CEO Stefan P. Butz sagt: "In den letzten Jahren stärkten wir die strategischen Schwerpunkte, unser Geschäftsmodell und das Führungsteam. Bis heute haben wir die Herausforderungen von COVID-19 gut gemeistert und solide Ergebnisse erzielt. Wir sind überzeugt, von den positiven, langfristigen Markt- und Industrietrends zu profitieren. Zusammen mit dem Führungsteam freue ich mich darauf, heute mehr Einblicke in unsere zukünftigen Geschäftsaktivitäten zu geben."

Dokumente und Webcast

Der Live-Webcast und die Telefonkonferenz beginnen um 9.00 Uhr MEZ. Agenda, Präsentation sowie Webcast und Einwahldaten sind abrufbar unter: www.dksh.com/capitalmarketday

Über DKSH

DKSH ist das führende Unternehmen im Bereich Marktexpansionsdienstleistungen mit Schwerpunkt Asien. Die Gruppe hilft Unternehmen dabei, in den Geschäftseinheiten Healthcare, Konsumgüter, Spezialrohstoffe und Technologie zu expandieren. Das Dienstleistungsangebot umfasst Beschaffung, Marktanalyse, Marketing und Vertrieb, E-Commerce, Distribution und Logistik sowie Kundendienst. Die Gruppe ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, in 36 Märkten mit 33,350 Mitarbeitern tätig und erwirtschaftete 2019 einen Nettoumsatz von CHF 11.6 Milliarden. Als Schweizer Unternehmen ist DKSH seit 1865 tief im asiatischen Raum verwurzelt.

