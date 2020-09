DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFTEN - Die Bundesregierung hat in den vergangenen fünf Jahren an die vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Staatsaufträge in Höhe von 400 Millionen Euro vergeben. Spitzenreiter ist mit knapp 135 Millionen Euro KPMG, gefolgt von PwC (108 Millionen Euro) und Deloitte mit 98 Millionen Euro. Die Prüfungsgesellschaft EY, die dem inzwischen insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard über Jahre die Abschlüsse testierte, kassierte vom Bund fast 57 Millionen Euro. Das geht aus einer Anfrage der Grünen an das Bundeswirtschaftsministerium hervor, die dem Handelsblatt vorliegt. (Handelsblatt)

METALLINDUSTRIE - Allein in den Branchen der IG Metall haben Firmen binnen zwölf Monaten angekündigt, mehr als 200.000 Stellen abzubauen - von Auto bis Stahl, vom Flugzeug bis zur Küche. Die Gewerkschaft wirft Firmen wie Conti oder Schaeffler nun vor, Corona als Vorwand zu nehmen. "Eine Reihe Arbeitgeber nutzt die Krise, um in Deutschland zum Kahlschlag anzusetzen und Arbeit in Billiglohnländer zu verlagern", sagt IG-Metall-Chef Jörg Hofmann der Süddeutschen Zeitung: "Wenn manche Betriebe gleichzeitig Liquiditätshilfen oder andere steuerfinanzierte Stützungen in Anspruch nehmen, ist dies skandalös." Nach Jahren des Booms streicht die deutsche Industrie massenhaft Stellen. Was davon liegt an der Pandemie, was am Strukturwandel und was ist einfach Kahlschlag? Finden betroffene Arbeitnehmer je neue Jobs? Die Gewerkschaften stemmen sich zunehmend gegen die Pläne. (SZ)

HANDEL - Der Handelsverband Deutschland (HDE) will dem jahrzehntelangen Kampf um jede einzelne Sonntagsöffnung durch einen verlässlichen Rechtsrahmen ein Ende setzen. "Wir sind entschlossen, Verfassungsbeschwerde einzureichen, um Rechtsklarheit zu bekommen", sagte HDE-Präsident Josef Sanktjohanser der Welt. Dazu komme es voraussichtlich bereits in den nächsten Monaten. Sollte die Verfassungsbeschwerde ihr Ziel nicht erreichen, werde der Handelsverband eine Initiative für eine Grundgesetzänderung ergreifen. "Quer durch die Parteien gibt es Befürworter unserer Auffassung", sagte Sanktjohanser. (Welt)

KONZERNSTRAFRECHT - In der Großen Koalition ist ein Streit über das geplante Gesetz für eine härtere Bestrafung von Unternehmen entbrannt. Der Wirtschaftsflügel von CDU und CSU will das Vorhaben zu Fall bringen, die SPD beharrt auf Umsetzung des im Koalitionsvertrag vereinbarten neuen Konzernstrafrechts. "Fehlverhalten von Vorständen und Mitarbeitern sind jetzt schon strafbar, und die Unternehmen sind bei Rechtsbrüchen schadensersatzpflichtig", sagte Unions-Fraktionsvize Carsten Linnemann (CDU) dem Handelsblatt. (Handelsblatt)

KLIMASCHUTZ - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat mit ihrer Ankündigung, das Klimaschutzziel zu verschärfen, einen Verteilungsstreit ausgelöst. Es geht darum, welche Länder die zusätzlich notwendigen Einsparungen vornehmen müssen. In der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag wehrt man sich gegen weitere Belastungen: "Wenn die Idee sein sollte, dass man die Lasten nach gleichem Muster wie bisher weiter verteilt, dann würde sich daraus eine Erhöhung des deutschen Ziels auf einen Wert von über 65 Prozent ergeben. Das ist nicht verkraftbar", sagte Unionsfraktionsvize Georg Nüßlein (CSU) dem Handelsblatt. Jetzt müssten andere nachlegen. (Handelsblatt)

GAS-LKW - Der Bundesregierung droht neues Ungemach aus Brüssel: Nach Informationen des Handelsblatts aus Regierungskreisen lehnt die EU-Kommission die vom Bundestag beschlossene Befreiung für gasbetriebene Fahrzeuge von der Lkw-Maut ab. Damit müssen etliche Fuhrunternehmen, die im Vertrauen auf den Bundestagsbeschluss einen Lastwagen oder eine Zugmaschine mit einem Gasantrieb gekauft haben, voraussichtlich neu kalkulieren. Das Bundesverkehrsministerium war zu einer Stellungnahme nicht bereit. (Handelsblatt)

