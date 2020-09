DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Respekts vor den alten Menschen geschlossen.

DIENSTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen Herbstanfang geschlossen.

TAGESTHEMA

In den USA zeichnet sich im Streit um das US-Geschäft der chinesischen Video-Plattform Tiktok eine Lösung ab. US-Präsident Donald Trump hat am Wochenende im Grundsatz einer Vereinbarung zugestimmt, bei dem Tiktok mit Oracle und Walmart, dem weltgrößten Einzelhändler, eine Partnerschaft eingehen will. Das US-Geschäft soll dann als Tiktok Global fortgeführt werden. "Ich habe dem Deal meinen Segen gegeben. Wenn sie es schaffen, ist das in Ordnung, wenn nicht, ist das auch in Ordnung", sagte Trump. Im Anschluss verschob das US-Handelsministerium die für Sonntag geplante Sperre der Tiktok-App einstweilen um eine Woche. Tiktok hatte dagegen am Freitagabend noch bei einem Gericht in Washington Klage eingereicht. In trockenen Tüchern ist der Deal mit Oracle und Walmart allerdings noch nicht, denn die Verhandlungen gehen weiter. Denn auch die chinesische Regierung redet bei den Verhandlungen mit und muss zustimmen.

Unterdessen hat China im Streit um US-Sanktionen gegen chinesische Firmen zum Gegenschlag angesetzt. Peking setzte einen Mechanismus für Strafmaßnahmen gegen ausländische Unternehmen in Kraft, sollten diese die "nationale Sicherheit" der Volksrepublik bedrohen.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.316,50 -0,33% Nasdaq-100-Indikation 10.906,00 -0,39% Hang-Seng-Index 24.223,09 -0,95% Kospi 1.908,27 -20,90% Shanghai-Composite 3.324,25 -0,41% S&P/ASX 200 5.831,40 -0,56%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend Verluste - Von der Wall Street kommen wenig berauschende Vorlagen, dort ist es am Freitag nach einer wechselhaften Handelswoche abwärts gegangen. Noch immer vermissen die Anleger in den USA klare Signale in Richtung eines Stimulierungspakets. Sorge bereitet nach wie vor die steigende Zahl von Corona-Infizierten in vielen Ländern. Derweil zeichnet sich in den USA im Streit um das US-Geschäft der chinesischen Video-Plattform Tiktok eine Lösung ab. US-Präsident Donald Trump hat am Wochenende im Grundsatz einer Vereinbarung zugestimmt, bei dem Tiktok mit Oracle und Walmart, dem weltgrößten Einzelhändler, eine Partnerschaft eingehen will. Das US-Geschäft soll dann als Tiktok Global fortgeführt werden. Im Übrigen bezweifeln die Börsianer aber, dass sich die amerikanisch-chinesischen Beziehungen in nächster Zeit weiter entspannen werden. Trump werde im Vorfeld der Wahlen weiter auf Konfliktkurs mit China gehen, um von anderen Themen wie Corona abzulenken, heißt es.

In Schanghai geht es um 0,4 Prozent abwärts. Händler sehen darin aber auch eine technische Reaktion auf den Freitag, als der größte Tagesgewinn seit fast einem Monat verzeichnet wurde. Die Experten von N-Securities warnen, dass die Stimmung am Montag flau bleiben dürfte und verweisen auf die Schwäche der Wall Street und die anhaltenden geopolitischen Spannungen zwischen China und den USA. Deutlicher nach unten (-0,9 Prozent) geht es in Hongkong, auch hier lasten die US-Vorgaben. KGI Securities geht davon aus, dass der Markt in nächster Zeit innerhalb seiner jüngsten Spanne verbleiben dürfte. Eine gute Unterstützung befinde sich bei 24.000 Punkten. Kleinere Verluste verzeichnet der Kospi in Südkorea, nachdem er zunächst noch leicht im Plus gelegen hatte. Die Exporte des Landes sind in den ersten 20 September-Tagen um 3,6 Prozent gestiegen. Belastend wirkt hingegen, dass die Regierung die nationsweiten coronabedingten Beschränkungen um eine weitere Woche verlängern will. Zu den gesuchten Branchen gehören Pharma- und Autowerte. SK Hynix steigen um 1,3 Prozent. Der Halbleiter-Konzern dürfte von der Nachfrage nach Personalcomputern profitieren, vermutet Citi Research. Die Analysten empfehlen die Aktie weiter zum Kauf und erhöhen das Kursziel.

US-NACHBÖRSE

Die jüngste Schwäche der US-Technologiegiganten hat sich am Freitag im nachbörslichen Geschäft bei Alphabet und Amazon noch etwas fortgesetzt. Nachdem die Aktien als heißgelaufen galten, hatten sie seit September-Beginn Federn lassen müssen. Für die Amazon-Aktie ging es nach Tagesverlusten von 1,8 Prozent um weitere 0,4 Prozent auf 2.943,42 Dollar nach unten. Die Aktie der Google-Mutter Alphabet baute ihren 2,4-prozentigen Verlust um weitere 0,6 Prozent auf 1.452 Dollar aus. Dagegen tendierten die Netflix- und die Facebook-Aktie unverändert, Apple erholten sich minimal von dem 3,2-Prozent-Rückschlag tagsüber.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.657,29 -0,88 -244,69 -3,09 S&P-500 3.319,27 -1,12 -37,74 2,74 Nasdaq-Comp. 10.793,28 -1,07 -117,00 20,29 Nasdaq-100 10.936,98 -1,30 -143,97 25,24 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 3,2 Mrd 1,04 Mrd Gewinner 1.039 1.167 Verlierer 1.981 1.836 Unverändert 85 97

Leichter - Die Indizes bewegten sich zum vierfachen Verfalltag fast ausschließlich in negativem Terrain. Wie in den vergangenen Tagen blieb der technologielastige Nasdaq hinter den anderen Indizes zurück, weil die Neigung zu Gewinnmitnahmen hier weiter hoch ist. Die Oracle-Aktie verlor 0,7 Prozent, nachdem US-Präsident Trump ankündigte, dass die Tiktok-Seite für US-Nutzer ab dem 12. November blockiert werde. Der chinesische Tiktok-Eigner Bytedance hatte eine Partnerschaft mit Oracle angestrebt. Sonoma Pharma stiegen um 5,6 Prozent, nachdem ein Flächendesinfektionsmittel des Unternehmens von der kanadischen Gesundheitsbehörde zugelassen wurde. Die Restaurantkette J. Alexander's hat das Schlimmste überstanden, wie CEO Mark Parkey verkündete. Im dritten Geschäftsquartal wird das Unternehmen voraussichtlich wenigstens einen ausgeglichenen Cashflow erzielen. Die Aktie sprang um 21,0 Prozent nach oben.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 0,4 0,13 -106,5 5 Jahre 0,27 0,2 0,27 -165,2 7 Jahre 0,47 0,2 0,47 -177,7 10 Jahre 0,69 0,1 0,69 -175,2 30 Jahre 1,45 0,9 1,44 -161,9

Am Anleihemarkt tat sich wenig. Die Zehnjahresrendite stieg mit etwas sinkenden Notierungen um 0,1 Basispunkte auf 0,69 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:36 Uhr % YTD EUR/USD 1,1868 +0,2% 1,1844 1,1894 +5,8% EUR/JPY 123,80 -0,0% 123,83 125,46 +1,6% EUR/GBP 0,9160 +0,0% 0,9160 0,9029 +8,2% GBP/USD 1,2956 +0,2% 1,2931 1,3172 -2,2% USD/JPY 104,31 -0,2% 104,56 105,47 -4,0% USD/KRW 1165,00 -0,4% 1165,00 1183,39 +0,9% USD/CNY 6,7693 +0,1% 6,7693 6,9415 -2,8% USD/CNH 6,7552 -0,2% 6,7678 6,9401 -3,0% USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7501 7,7502 -0,5% AUD/USD 0,7320 +0,3% 0,7296 0,7205 +4,5% NZD/USD 0,6774 +0,2% 0,6763 0,6643 +0,6% Bitcoin BTC/USD 10.949,76 +0,7% 10.868,76 11.671,76 +51,9%

Der Euro konnte seine Vortagesgewinne leicht ausbauen. Da war der Dollar unter Druck geraten, weil die Aussagen der US-Notenbank auf den zweiten Blick doch taubenhaft gesehen wurden. Der Euro kostete zuletzt 1,1851 Dollar gegenüber 1,1820 am Donnerstagabend.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,03 41,11 -0,2% -0,08 -28,4% Brent/ICE 43,06 43,15 -0,2% -0,09 -30,2%

Zwischen einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung und leichten Gewinnmitnahmen pendelten die Ölpreise hin und her. Treibende Faktoren waren sinkende Lagerbestände in den USA, ein tendenziell schwacher Dollar und die Hurrikan-Saison im Golf von Mexiko. Am Vortag waren die Ölpreise auch von der saudischen Mahnung gestützt worden, alle Opec+-Mitglieder müssten sich an vereinbarte Produktionsobergrenzen halten. Der Preis für das Barrel der Sorte WTI verlor 0,2 Prozent auf 40,90 Dollar, Brent gab 0,6 Prozent nach auf 43,04 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.953,16 1.950,56 +0,1% +2,61 +28,7% Silber (Spot) 26,82 26,77 +0,2% +0,05 +50,3% Platin (Spot) 939,68 934,10 +0,6% +5,58 -2,6% Kupfer-Future 3,11 3,11 -0,1% -0,00 +10,2%

Der Goldpreis legte nach seinem Schwächeanfall am Donnerstag etwas zu. Er blieb damit aber innerhalb seiner volatilen Seitwärtsbewegung zwischen 1.920 und 1.980 Dollar, in der er sich seit fast vier Wochen befindet. Die Feinunze stieg um 0,4 Prozent auf 1.951 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-VERFASSUNGSGERICHT

US-Präsident Donald Trump will "höchstwahrscheinlich" eine Frau für die Nachfolge der gestorbenen US-Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg vorschlagen. "Wir werden sehr bald einen Kandidaten haben", sagte Trump am Samstag in Washington. "Höchstwahrscheinlich" werde es eine Frau sein.

GELDWÄSCHE

