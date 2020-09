The following instruments on XETRA do have their first trading day 21.09.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 21.09.2020Aktien1 SE0014035762 Exsitec Holding AB2 US92243G1085 Vaxcyte Inc.3 VGG0120M1335 Agba Acquisition Ltd.4 US3750361004 GigCapital 2 Inc.5 US36258Q1058 GS Acquisition Holdings Corp. II6 US6393582092 NavSight Holdings Inc.7 GB00BSNBL022 Katoro Gold PLC8 GB00B0394F60 Metals Exploration PLC9 US7610251057 Research Solutions Inc.10 GB00BYSX2795 Xtract Resources PLC11 US8656131039 Sumitomo Corp.12 US6655313079 Northern Oil and Gas Inc.13 CA0496AP2026 Aton Resources Inc.Anleihen1 SGXF78097098 NTUC Income Insurance Co-Operative Ltd.2 SGXF63577419 Olam International Ltd.3 SGXF85905275 STT GDC Pte Ltd.4 US44891CBM47 Hyundai Capital America5 DE000NLB3CU5 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-6 FR0013397809 Agence Française de Développement7 US06738EBP97 Barclays Bank PLC8 DE0001053510 Bayern, Freistaat9 DE000A2BPDE6 Biofrontera AG10 XS2065581212 BNG Bank N.V.11 USP37878AC26 Bolivien12 FR0013519568 Caisse Francaise de Financement Local13 FR0013459757 Caisse Francaise de Financement Local14 US22550L2C42 Credit Suisse AG [New York Branch]15 USF2R125CG85 Crédit Agricole S.A.16 DE0001030302 Deutschland17 USP01012CC84 El Salvador18 DE000EAA0517 Erste Abwicklungsanstalt19 BE0002718998 Flämische Gemeinschaft20 BE0002717982 Flämische Gemeinschaft21 US345397ZC07 Ford Motor Credit Co. LLC22 US404280BW89 HSBC Holdings PLC23 US404280CE72 HSBC Holdings PLC24 US404280CF48 HSBC Holdings PLC25 XS2236022153 International Bank for Reconstruction and Development26 USX34650AA31 Island27 US471048BY30 Japan Bank for International Cooperation28 XS2113121904 Japan Finance Organization for Municipalities29 XS1937715305 Kommuninvest i Sverige AB30 XS2081157401 Kommuninvest i Sverige AB31 US780097BK63 NatWest Group PLC32 US780097BM20 NatWest Group PLC33 XS1917719319 Nederlandse Waterschapsbank N.V.34 XS2226241854 Nederlandse Waterschapsbank N.V.35 DE000NLB0Q61 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-36 DE000NLB0RC7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-37 XS2235996217 Novartis Finance S.A.38 XS2153608141 Ontario39 US694308JE87 Pacific Gas & Electric Company40 US694308JJ74 Pacific Gas & Electric Company41 US694308JG36 Pacific Gas & Electric Company42 US694308JF52 Pacific Gas & Electric Company43 FR0013235199 Paris44 US71567RAG11 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III45 USP8388TAA27 Salta, Province of...46 XS2148047272 Schweden47 XS2182820329 Sharjah Sukuk Programme Ltd.48 US83368TAU25 Société Générale S.A.49 US83368TAV08 Société Générale S.A.50 XS1196496688 State Oil Company of the Azerbaijan Republic51 XS1575044364 The Export-Import Bank of China52 XS1575045338 The Export-Import Bank of China53 USP93960AH80 Trinidad & Tobago54 XS2187646901 Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC55 BE0002708890 Wallonne, Région56 BE0002709906 Wallonne, Région57 XS1953055875 Ägypten58 XS2079846635 Ägypten59 FR0013521382 Île de France, Région60 US00206RJG83 AT & T Inc.61 US00206RFS67 AT & T Inc.62 AU3FN0040440 Australia and New Zealand Banking Group Ltd.63 BE6322164920 Belgien64 USP1905CAJ91 BRF S.A.65 FR0013536950 Compagnie de Financement Foncier66 XS2216812318 Development Bank of Japan67 XS2230859469 EI Sukuk Company Ltd.68 XS1956103805 Emirates Development Bank P.J.S.C.69 XS1864522757 ESKOM Holdings SOC Limited70 XS1692930404 Fidelity Bank PLC71 XS1993965950 Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd.72 US438516CD69 Honeywell International Inc.73 USY2836BAN48 Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China74 XS1120709826 Kasachstan75 XS1843435840 Kenia76 XS1843435766 Kenia77 AU3CB0250132 Kommunalbanken AS78 AU3CB0237527 KommuneKredit79 US50064FAP99 Korea80 US500769BC70 Kreditanstalt für Wiederaufbau81 AU3FN0049367 Macquarie Bank Ltd.82 XS0430799725 Petróleos Mexicanos83 XS0149581935 Sappi Papier Holding GmbH84 FR0013535101 SCOR SE85 XS2001739379 Standard Bank Group Ltd.86 XS1992985694 STC Sukuk Co. Ltd.87 US86964WAH51 Suzano Austria GmbH88 US86964WAF95 Suzano Austria GmbH89 US06406RAN70 The Bank of New York Mellon Corp.90 AU3FN0038113 The Bank of Nova Scotia91 US064159SH06 The Bank of Nova Scotia92 US064159VJ25 The Bank of Nova Scotia93 AU3FN0044285 The Bank of Nova Scotia [Sydney Branch]94 XS2060589350 The Export-Import Bank of China95 US96950FAJ30 The Williams Companies Inc.96 USG91237AA87 Tullow Oil PLC97 USG91235AB05 Tullow Oil PLC98 XS1303921487 Ukraine99 XS1303925041 Ukraine100 XS2079842485 Ägypten101 XS1775617209 Ägypten102 CH0568231861 Glencore Capital Finance DAC103 XS2232027727 KION GROUP AG104 XS2234567233 Volkswagen International Finance N.V.