Deutschlands Gesundheitsminister Jens Spahn sagte am Montag, dass die Coronavirus-Situation in ganz Europa besorgniserregend sei. Er fügte jedoch hinzu, dass das Land mit den aktuellen Fällen fertig werde. Weitere Zitate "Die Dynamik der Virusinfektion ist in Europa besorgniserregend." "Die Infektionszahlen sind in Frankreich, den Niederlanden und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...