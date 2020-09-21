Anzeige
Mehr »
Login
Montag, 21.09.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 646 internationalen Medien
Paukenschlag - Der geheime Masterplan wird nun offenbart!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2DU33 ISIN: AU000000TTM8 Ticker-Symbol: M8J 
Frankfurt
21.09.20
08:09 Uhr
0,089 Euro
+0,017
+23,78 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
TITAN MINERALS LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TITAN MINERALS LIMITED 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
TITAN MINERALS
TITAN MINERALS LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
TITAN MINERALS LIMITED0,089+23,78 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.