So ein Wochenschluss jenseits der Marke von 13.200 Punkten wäre womöglich auch ein wichtiger Fingerzeig in Bezug auf die nächste Handelswoche gewesen. So aber hinterlässt der vergleichsweise schwache Handelsausklang vom Freitag Fragezeichen. Sicherlich sollte man den kleinen Schwächeanfall des Dax zum Ende des Freitagshandels nicht überbewerten, zumal aus charttechnischer Sicht auch noch keine wirkliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...