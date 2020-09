In einem Bloomberg-Interview sagte der britische Gesundheitsminister Matt Hancock am Wochenende, dass ein zweiter landesweite Lockdown zur Eindämmung der zweiten Coronavirus-Welle möglich ist, berichtete Reuters. Wichtige Zitate "Wenn sich alle an die Regeln halten, dann können wir weitere nationale Lockdowns vermeiden, aber wir müssen natürlich bereit ...

