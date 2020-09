ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Covestro von 44 auf 51,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Chris Counihan lobte in einer am Montag vorliegenden Studie die kurzfristig deutlich höhere Gewinndynamik des Kunststoffkonzerns. Er hob seine Schätzungen angesichts besserer Preise und höherer Volumina deutlich an./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2020 / 04:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0006062144