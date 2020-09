DJ Merz kritisiert Finanz- und Wirtschaftspolitik der Koalition

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bewerber um den CDU-Parteivorsitz, Friedrich Merz, hält die Kritik von FDP-Chef Christian Lindner an der Wirtschafts- und Finanzpolitik der großen Koalition in Teilen für berechtigt. "Die Schuldenbremse zu lösen, ist richtig. Aber dann muss man nicht mit Vollgas den Berg runterfahren", sagte Merz der Bild-Zeitung nach Angaben des Blattes mit Blick auf die Schuldenpolitik von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). "Da wird Geld rausgehauen in einem Umfang, den ich nicht mehr nachvollziehen kann."

Aber auch für Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) fand Merz im Politik-Talk "Die richtigen Fragen" demnach kritische Worte: "Die SPD denkt immer sehr stark in staatskapitalistischen Kategorien und die CDU ist ihr da, wie ich finde, ein bisschen zu viel gefolgt", sagte er. "Da hätte ich mir es zumindest mal gewünscht, dass es über Alternativen Diskussionen gegeben hätte und dass aus dem Bundeswirtschaftsministerium die eine oder andere Alternative als Vorschlag gekommen wäre." Konkret verwies Merz darauf, dass die notwendigen Staatshilfen für Unternehmen wie die Lufthansa auch in anderer Form als in Staatsbeteiligungen hätten gegeben werden können.

Merz zeigte sich zudem besorgt darüber, dass sich infolge der Corona-Krise zu viele Deutsche an ein "Leben ohne Arbeit" gewöhnt hätten. "Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht alle daran gewöhnen, dass wir ohne Arbeit leben können", erklärte der frühere Fraktionsvorsitzende. "Wir müssen zurück an die Arbeit."

Warnungen insbesondere aus den ostdeutschen Bundesländern vor einer weiteren Eskalation im Verhältnis zu Russland wegen des Giftanschlags auf den Oppositionsführer Alexej Nawalny sowie des Pipeline-Projekts Nord Stream 2 wies Merz zurück. "Von Deutschland und von Europa geht keine Eskalation aus", sagte er auf entsprechende Vorwürfe von Sachsen Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). "Diese Eskalation geht zurzeit ausschließlich von Russland aus." Es sei "der Punkt gekommen, wo man die Frage stellen muss, ob wir alles so weiter machen können wie bisher".

September 21, 2020

