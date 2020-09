Am Montag scheinen Anleger am deutschen Aktienmarkt zunächst zu Verkäufen aufgelegt.Der DAX startete mit einem Abschlag in den Handelstag und rutscht im weiteren Verlauf tiefer.Der DAX knüpft am Montag zunächst an seine Ende letzter Woche erzielten Verluste an. Neue Sorgenfalten bezüglich der Beziehungen zwischen den USA und China und die Nachwirkungen der Enttäuschung über die US-Notenbank ...

