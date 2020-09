NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für 1&1 Drillisch nach einer Prognosesenkung auf "Hold" mit einem Kursziel von 22,90 Euro belassen. Der Mobilfunkbetreiber hatte dem Wettbewerber Telefónica Deutschland (O2) vorgeworfen, die Kosten für die Nutzung von dessen Mobilfunknetz bereits ab Juli vor Abschluss der laufenden Verhandlungen erheblich erhöht zu haben. Analyst Ulrich Rathe sah sich in einer am Montag vorliegenden Studie in seiner skeptischen Einschätzung der Lage bestätigt, die ihn Ende 2019 zur Abstufung der Papiere von 1&1 Drillisch bewogen hatte. Der Preisdisput bedeute ein unkalkulierbares Risiko für das Geschäftsmodell von 1&1 Drillisch. Gleichwohl befänden sich 1&1 Drillisch und Telefónica Deutschland wohl weiter in konstruktiven Verhandlungen, so dass Letztere eher taktisch agiert haben könnten./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2020 / 16:20 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2020 / 16:20 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005545503

