Der Schweizer Aktienmarkt steht zum Wochenstart ganz im Zeichen einer leichten Konsolidierung nach zwei Gewinnwochen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht zum Wochenstart ganz im Zeichen einer leichten Konsolidierung nach zwei Gewinnwochen. Der Leitindex SMI weitet denn auch seine Auftaktverluste in den ersten Handelsminuten leicht aus. Er folgt damit den insgesamt schwächeren Vorgaben aus Übersee. Dort hat die Wall Street am Freitag die dritte Woche in Folge schwächer geschlossen und auch in Asien fällt der...

