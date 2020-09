Allianz Aktie: Die Bullen kämpfen mit den Bären um den Kursbereich von rund 194 und 174 Euro. Dazwischen pendelt nämlich der Aktienkurs hin und her. Hier muss es zum Überwinden der Oberseite kommen, wenn die Bullen den Kampf gewinnen wollen. Doch die 200-Tagelinie macht zusätzlich Probleme. Es scheint so, als drückt sie das Wertpapier nach unten. Wird der Bereich von etwa 174 Euro per Tagesschlusskurs unterschritten, so wären weitere Abschläge sehr wahrscheinlich. Es ist daran zu denken, dass die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...