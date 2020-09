DJ Handel fordert verlässliche Sonntagsöffnungen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat rechtssichere Lösungen für Sonntagsöffnungen verlangt, nachdem Genehmigungen für Öffnungen in den vergangenen Monaten immer wieder kurzfristig von den Gerichten gekippt worden seien. Auch mit Blick auf die für viele Geschäfte in der Corona-Krise schwierige Lage könne dies einen wertvollen Beitrag zur Rettung der Innenstädte leisten. "Die zahlreichen kurzfristigen Absagen von bereits genehmigten Sonntagsöffnungen in der ganzen Republik sind für die Händler in der aktuellen Lage kaum zu verkraften", erklärte HDE-Präsident Josef Sanktjohanser.

Viele von ihnen hätten Werbung geschaltet und Personaleinsatzpläne angepasst. "Da entstehen zusätzliche Verluste, das ist in diesen ohnehin für viele Händler schwierigen Zeiten dann natürlich doppelt hart", betonte er. "Wir brauchen hier also ganz dringend mehr Rechtssicherheit für alle Beteiligten." Grundsätzlich seien Sonntagsöffnungen für den Einzelhandel und die Innenstädte von enormer Bedeutung. Gerade jetzt sei es etwa für viele Bekleidungshändler wichtig, zumindest ein wenig Umsatz durch gelegentliche, aber verlässliche Sonntagsöffnungen aufholen zu können.

Der HDE setzt nach eigenen Angaben auch "notfalls auch auf eine Grundgesetzänderung, um endlich eine bundesweite Klarstellung zu erhalten". Denn derzeit untersagten die Corona-Vorgaben der Länder nahezu jede Großveranstaltung - Sonntagsöffnungen seien aber zumeist nur begleitend zu solchen zulässig. "Der bislang regelmäßig erforderliche Anlassbezug für Sonntagsöffnungen muss endlich abgeschafft werden", forderte Sanktjohanser.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 21, 2020 03:45 ET (07:45 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.