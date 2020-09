Der Deutsche Aktienindex startet am Montagmorgen schwach. Bleibt dies so, könnte die bisherige Tradingrange auf den Prüfstand kommen - mit negativen Folgen für die kurzfristige Entwicklung. Von Andreas Büchler. Der DAX scheiterte ein weiteres Mal an dem Verkaufsdruck um 13.300 / 13.450, und bewegt sich nun wieder auf den unteren Ran ...

