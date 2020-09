München (ots) -Darf ein türkischer Junge zu Karneval als Indianer gehen? Warum gibtes eigentlich so viele bekannte Knabenchöre, aber keinen einzigenbekannten Mädchenchor? Weshalb findet man öffentliche Wickeltischeimmer nur auf Frauentoiletten? Und sind Witze gegen weiße MännerHumor, aber Witze gegen schwarze Männer Rassismus? Diese und andereFragen stellen sich für Katrin Bauerfeind alsGleichstellungsbeauftragte Eva Jordan ab dem 5. November, denn dannstartet die zweite Staffel von "Frau Jordan stellt gleich" auf JoynPLUS+.Eva hat die Wahl zur Bürgermeisterin verloren und schlägt sich nunmit der resoluten Frau Sommerfeld (Adina Vetter) herum, die einedeutlich ernstzunehmendere Gegnerin ist als ihr Vorgänger HerrBrinkmann (Ulrich Gebauer). Infolgedessen muss dasGleichstellungsbüro eine Budgetstreichung hinnehmen: Eine Planstellewird gekürzt und Evas A-Team droht zu zerbrechen. Wer muss gehen?Philipp (Alexander Khuon), der auch seine private Zukunft mit Eva inFrage stellt? Yvonne (Nathalia Belitski), die erstmals wirklichglücklich in ihrem Leben zu sein scheint? Renate (Mira Partecke), dieeigentlich immer von allen unterschätzt wird? Oder am Ende vielleichtsogar Eva selbst?Katja Hofem, CCMO und Geschäftsführerin Joyn: "Ich bin sehr stolz,dass wir mit 'Frau Jordan stellt gleich' in eine neue Staffel gehen,da uns die Themen rund um Gleichstellung besonders am Herzen liegen.Was gibt es also Besseres, als auf unterhaltsame und humorvolle Weisegesellschaftlich relevante Themen zu zeigen? Mit dieser hochwertigenProduktion schaffen wir Raum für verschiedene Meinungen und regen zumNachdenken an."Joyn zeigt die zehnteilige Comedy-Serie exklusiv ab dem 5. November2020 auf Joyn PLUS+. Die Ausstrahlung auf ProSieben ist 2021 geplant.Die zweite Staffel "Frau Jordan stellt gleich" ist eine Produktionder MadeFor Film GmbH (Produzentin Nanni Erben) in Koproduktion mitder SevenPictures GmbH (Koproduzent Dr. Stefan Gärtner). Regie führenErik Haffner und Michael Binz. Showrunner und Head-Autor ist RalfHusmann. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei SolveigWillkommen.Über JoynDie Joyn GmbH, firmiert seit Mai 2019, steht unter der Leitung derGeschäftsführer*in Katja Hofem, Dr. Jochen Cassel und Tassilo Raesig.Joyn ist eine senderübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform.Mit 60 Free-TV-Sendern im Live-Stream und als Mediathek bündelt Joyndie Inhalte der Free-TV-Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery sowie15 weiterer Content-Partner auf einer Plattform sowie einer App.Nutzer*innen können Inhalte kostenlos und ohne Registrierung auf iOS-und Android-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs abspielen. Zielist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform senderübergreifenderInhalte zu schaffen. Ein wichtiger Schritt ist der Launch von PLUS+.Das Premium-Angebot verfügt über weitere Live-TV-Sender in HD,Originals und exklusive Inhalte sowie die aktuellsten Filme undSerien. Kontinuierlich werden weitere Features und Inhaltehinzugefügt, unter anderem exklusive Sportinhalte.Bei Fragen zur Serie:PEPPERSTARK GmbHLinda FellerTel.: +49 89 4114 7757linda.feller@pepperstark.dePressekontakt Joyn:Vanessa FrodlTel.: +49 175 181 5848vanessa.frodl@joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/4711983