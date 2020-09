Köln (ots) -Die Nachbarin, die auf dem Balkon Evergreens trällert wie ein Profi,der Familienvater, der jede Party mit seinem Comedy-Stand-up zumKochen bringt, die Oma, die Chansons singt wie Edit Piaf und derEnkel, der mit 13 schon Trompete spielt wie Miles Davis. Überallblühen unentdeckte Talente im Verborgenen - aber nicht mehr lange:Die WDR Lokalzeit gibt den "Secret Stars" des Westens eine Bühne.Menschen mit besonderen Fähigkeiten, die sich selber nie getrauthätten, an die Öffentlichkeit zu gehen, bekommen nun die Chance, ihrTalent zu zeigen. Sie wurden von ihren Nachbarn, Arbeitskollegen,Bekannten und Freunden in den vergangenen Wochen im Geheimennominiert: in den Kategorien "Singen", "Tanzen", "Comedy" und"Akrobatik". Am 25.09. um 21.00 Uhr stellen Donya Farahani und MarcHartenstein die 22 Teilnehmer*innen im WDR Fernsehen vor. Ab dem28.09. zeigen die Lokalzeiten, was in diesen versteckten Talenten ausihren Regionen steckt.Die Jury bilden die Zuschauer und Zuschauerinnen der Lokalzeit. Siekönnen für ihren Lieblings-"Secret Star" voten - per Telefon undonline. Alle elf Lokalzeitstudios machen mit und schicken ihreFavoriten ins Rennen für das Finale am 27.10 - webexklusiv live auflokalzeitstar.wdr.de und dem Facebook-Kanal des WDR sowie auf denFacebookseiten der Lokalzeiten. Das Finale läuft außerdem am 30.10.um 21.00 im WDR Fernsehen.Der Lokalzeit "Secret Star" bekommt im WDR die Bühne, die er oder sieschon lange verdient hat: einen Auftritt in einer WDR-Show und denLokalzeit Secret Star Pokal.Aktuelle Informationen und die Vorstellungsvideos allerKandidat*innen unter lokalzeitstar.wdr.de. Auch auf denFacebook-Seiten der Lokalzeiten wird regelmäßig über den "SecretStar" berichtet.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4711982