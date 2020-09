Hamburg (ots) - Geklaute Atemschutzmasken, Kämpfe um Klopapier, ein Lockdown, Proteste und offene Fragen: Dürfen Hinterbliebene ihre Verstorbenen auch während der Coronakrise noch mal sehen? Was ist aktuell in der Beerdigungsbranche los? Und warum möchten Bestatter "systemrelevant" sein?Die Antworten gibt Deutschlands 1. Coronakrimi "Perfect Finish". Eingebettet in den Zeitraum von Dezember 2019 bis zum 9. September 2020 erinnert er an Meilensteine der Epidemie - mithilfe von Originalmeldungen aus "Bild", "Süddeutsche", "Tagesschau" u.v.a.Vor dem Schreiben hat der Autor Mike Powelz drei Thanatologen bei der Arbeit begleitet und gelernt, wie man Tote versorgt. Die Leser erleben Exhumierungen, Obduktionen und Einbalsamierungen.Die Handlung des Krimis:Hamburg 2020: Als wäre Corona nicht genug, geht auch noch ein Frauenmörder um. Die Polizei verdächtigt das Beerdigungsinstitut "Haus Grau", in die Verbrechen verstrickt zu sein. Hier hat die Hartz-IV-Empfängerin Connie ihre letzte Chance auf dem Arbeitsmarkt bekommen. Widerwillig hilft sie beim Versorgen von Toten. Als sie auf neue Spuren stößt, gerät sie ins Visier des Mörders."2020 durften in manchen Bundesländern nur so wenige Menschen an Trauerfeiern teilnehmen, dass im schlimmsten Fall sogar Familienmitglieder ausgeschlossen wurden", bilanziert Powelz. "Eine bundeseinheitliche Regelung hätte Bestattern und Trauernden geholfen. Außerdem sollten Bestatter endlich bundesweit als 'systemrelevant' eingestuft werden, damit sie ausreichend Schutzkleidung, Desinfektionsmittel und eine Notbetreuung für ihre Kinder bekommen."Zum Autor: Für sein Literaturdebüt "Die Flockenleserin" recherchierte Powelz im Hospiz. Dieser Krimi wurde 2014 von "Amazon Publishing" verlegt, ins Englische und Spanische ("Terminal") übersetzt und vertont. Für "Perfect Finish" hat er drei Diplome erworben ("Hygienische Grundversorgung Verstorbener 1 und 2" / "Perfect Finish") und ein Praktikum bei einer Bestattermeisterin gemacht."Perfect Finish" ist exklusiv bei Amazon erhältlich.Das Buchcover sowie Fotos finden Sie auf der gleichnamigen Facebookseite.Einen "Blick ins Buch" gibt's bei Amazon.de.Mike PowelzPerfect Finish - Die EinbalsamiererinDeutschlands erster Corona-Krimi1. Auflage 2020Veröffentlicht bei Amazon KPD582 Seiten, mit AbbildungenEUR (D) 4,99 (E-Book) / EUR (D) 19,99 (Taschenbuch)*ISBN 978-3-000-66622-3*unverbindliche Preisempfehlung Ansprechpartner für Rückfragen und Druckfahnen:Tel.: 0177-5677010contact@mike-powelz.comOriginal-Content von: Mike Powelz - Buchautor, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148426/4712128