Als laut eigenen Angaben erster Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland bietet Rewe seinen Kunden ein kostenloses Mehrwegsystem für die Salatbar an. Kooperationspartner ist das Kölner Start-up Vytal. Das auf die besonderen Anforderungen für Supermärkte angepasste Konzept wird zunächst an fünf Standorten in Köln getestet. Convenience-Speisen sind der größte Verursacher von Müll durch To-go-Verpackungen in Deutschland. Der Großteil entfällt auf Schalen, Boxen, Becher und Teller, die zum Transport von Essen einmalig verwendet werden. Da die Förderung von Mehrwegalternativen eine zentrale Säule der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...