DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesbank: Erholung in Deutschland verliert an Schwung

Die Konjunkturerholung in Deutschland nach dem coronabedingten Absturz im Frühjahr verliert nach Aussage der Deutschen Bundesbank an Schwung. In ihrem aktuellen Monatsbericht schreibt die Bundesbank, dass die Aufholbewegung im Juli und wohl auch im August angehalten habe, wenngleich mit nachlassendem Schwung. "Nach dem massiven Rückgang des Bruttoinlandsprodukts im Frühjahr um saisonbereinigt fast ein Zehntel gegenüber der Vorperiode dürfte im dritten Vierteljahr 2020 daher eine kräftige Gegenbewegung folgen", heißt es in dem Bericht weiter.

ESZB will Berichtspflichten für Banken reduzieren

Das Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) will die Berichtspflichten für Banken reduzieren und zugleich die Datenqualität erhöhen. Wie aus einer Zuarbeit des ESZB für den Bankenregulierer Eba hervorgeht, sollen die Banken in den Bereichen Statistik, Abwicklung und Aufsicht entlastet werden. Dabei sollen aber keine Informationen verloren gehen, die für Geldpolitik, Abwicklung oder Aufsichtsaufgaben unabdingbar sind, wie die Europäische Zentralbank (EZB) mitteilte. Das ESZB besteht aus der EZB und den nationalen Notenbanken.

Corona-Hotspot München schränkt Gastronomie und private Feiern ein

Die zum Corona-Hotspot gewordene Stadt München hat Einschränkungen für Zusammenkünfte, in der Gastronomie und für private Feiern auf den Weg gebracht. Ab Donnerstag dürfen sich im gesamten öffentlichen Raum in München nur noch fünf Menschen treffen, sagte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) nach einem städtischen Krisengipfel. Ausnahmen sind demnach, wenn sich zwei Haushalte treffen, die zusammen mehr Menschen umfassen, oder Verwandte in gerader Linie.

Scholz: Verschuldung steigt in Corona-Krise auf rund 80 Prozent

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat angekündigt, dass sich der Schuldenstand im Zuge der massiven Mittelaufnahme wegen der Coronavirus-Pandemie wie schon in der Finanzkrise 2009 auf rund 80 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) erhöhen dürfte. "Wir werden wahrscheinlich auf die Größenordnung ansteigen, die wir auch das letzte Mal gesehen haben - also um die 80 Prozent", sagte er beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum. Die Regeln wieder einzuhalten, werde einige Zeit in Anspruch nehmen, es würden erhebliche Mittel aufgenommen.

Walter-Borjans will "Täter-Banken" wegen Geldwäsche zur Rechenschaft ziehen

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat auf Enthüllungen über das Versagen von Banken bei der Geldwäsche-Bekämpfung mit der Forderung nach Strafverschärfung reagiert. "Wir brauchen ein Unternehmensstrafrecht, das nicht nur einzelne Mitarbeiter, sondern Täter-Banken im Fall von Rechtsverletzungen als Ganzes zur Rechenschaft zieht - bis hin zum Lizenzentzug", sagte Walter-Borjans der Funke-Mediengruppe.

Stahlindustrie warnt vor Billig-Importen bei grünem Umbau

Angesichts des informellen EU-Handelsministertreffens in Berlin hat die deutsche Stahlindustrie ihre Warnungen vor klimaschädlichen Billig-Einfuhren bekräftigt. Der effektive Schutz "vor unfairen Stahlimporten" habe "eine große Bedeutung", erklärte der Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl), Hans Jürgen Kerkhoff. So müsse etwa Carbon Leakage verhindert werden, also die Verlagerung oder Erhöhung von CO2-Emissionen durch die Abwanderung europäischer Unternehmen in Schwellen- und Entwicklungsländer.

Handel fordert verlässliche Sonntagsöffnungen

Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat rechtssichere Lösungen für Sonntagsöffnungen verlangt, nachdem Genehmigungen für Öffnungen in den vergangenen Monaten immer wieder kurzfristig von den Gerichten gekippt worden seien. Auch mit Blick auf die für viele Geschäfte in der Corona-Krise schwierige Lage könne dies einen wertvollen Beitrag zur Rettung der Innenstädte leisten. "Die zahlreichen kurzfristigen Absagen von bereits genehmigten Sonntagsöffnungen in der ganzen Republik sind für die Händler in der aktuellen Lage kaum zu verkraften", erklärte HDE-Präsident Josef Sanktjohanser.

ZDH-Präsident fordert Anhebung der Minijob-Grenze auf 600 Euro

Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Hans Peter Wollseifer, hat eine Anhebung der Minijob-Gehaltsgrenze von 450 auf 600 Euro gefordert. "Die 450-Euro-Minijob-Grenze gibt es schon über Jahre, während der Mindestlohn immer weiter steigt", sagte Wollseifer der Rheinischen Post. "Minijobber an der 450-Euro-Grenze profitieren aber nicht finanziell von all diesen Steigerungen - für sie verkürzt sich nur mit jeder Anhebung die Arbeitszeit", sagte er.

EU-Handelsminister wollen G20-Treffen in dieser Woche

Angesichts der Corona-Krise drängen die EU-Handelsminister auf ein rasches Treffen im Format der G20-Staaten noch in dieser Woche. Die Teilnehmer des informellen Treffens in Berlin hätten sich am Morgen dazu "schon intensiv abgestimmt", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Montag vor Beginn der Beratungen. Die wirtschaftliche Erholung nach dem großen Einbruch durch die Pandemie werde in der Handelspolitik "eine wichtige Rolle spielen".

Neuer zweiwöchiger Lockdown in Teilen Madrids in Kraft getreten

In Teilen der spanischen Hauptstadt Madrid sind am Montag neue strenge Corona-Beschränkungen in Kraft getreten. Die Maßnahmen gelten für zwei Wochen und betreffen rund 850.000 Menschen in überwiegend ärmeren Stadtteilen im Süden der Stadt sowie in südlichen Vororten. Die Einwohner dürfen die Bezirke nicht mehr verlassen. Ausnahmen gelten nur für den Weg zur Arbeit, zum Arzt und um Kinder zur Schule zu bringen.

Neuseeland hebt Corona-Maßnahmen weitgehend auf

Neuseeland hebt seine Corona-Maßnahmen weitgehend auf. Einschränkungen gelten ab Montagabend nur noch in der größten Stadt Auckland, wie Premierministerin Jacinda Ardern ankündigte. In allen anderen Landesteilen gilt ab sofort wieder die niedrigste Stufe 1 des vierstufigen Corona-Notfallplans. In Auckland, wo es zuletzt einen neuen Infektionsherd gegeben hatte, gilt vorerst weiter die Stufe 2.

