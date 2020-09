DJ Goldmans M&A-Veteranen machen der nächsten Generation Platz

Von Liz Hoffman

NEW YORK (Dow Jones)--Goldman Sachs vollzieht im wichtigen Geschäft mit Fusionen und Übernahmen einen Generationswechsel. Stephan Feldgoise in New York sowie Mark Sorrell in London werden die Abteilung der Bank übernehmen, die im Vergleich zu denen der Wettbewerber der Wall Street die größte und für den Ruf von Goldman Sachs als führender Finanzkonzern zugleich der Schlüssel ist.

Michael Carr, Dusty Philip und Gilberto Pozzi machen Platz und werden dafür Chairmen des M&A-Geschäfts. Sie geben ihre administrative Tätigkeit auf, um sich auf die Einwerbung von Neugeschäft zu konzentrieren. Der Titel bringt gewisse, von einigen Bankern begehrte Freiheiten mit sich, allerdings fehlt die tägliche Kontrolle von Einnahmen und Personal, die über die Macht innerhalb der Bank entscheidet.

Das Geschäft mit Mergers & Acquisitions ist generell profitabel an der Wall Street und ganz besonders bei Goldman, wo höhere Gebühren als bei Konkurrenten verlangt werden und wo bei den ganz großen Transaktionen fast ein Monopol besteht. Das Geldhaus erzielte hier im vergangenen Jahr Einnahmen von 3,2 Milliarden Dollar und hat im Vergleich mit dem Wertpapierhandel nur geringe Ausgaben. Wie meistens ist Goldman auch im Jahr 2020 die Nummer 1 bei den bisher angekündigten Transaktionen, obwohl die Coronavirus-Pandemie und die bevorstehenden Wahlen in den USA die Zahl der Abschlüsse deutlich verlangsamt haben.

In den mageren Jahren nach der Finanzkrise von 2008 sind auch bei Goldman Sachs die Banker und Händler länger auf ihren Positionen geblieben, sehr zum Ärger der in der Hierarchie unter ihnen stehenden.

Michael Carr ist einer der dienstältesten Bankiers von Goldman. Er gehört zu jenen wenigen Führungskräften, die bereits Partner waren, als die Firma 1999 an die Börse ging. Carr und der Italiener Gilberto Pozzi, der enge Beziehungen zu einigen der größten europäischen Unternehmen hat, führten die M&A-Truppe seit 2015 gemeinsam. Dusty Philip, der 1991 zu Goldman kam, wurde 2018 hinzubefördert. Das Trio hat dafür gesorgt, dass Goldman beim Wachstum mit globalen Fusionen und Übernahmen führend geblieben ist.

