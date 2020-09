DEN HAAG (dpa-AFX) - Der niederländische Regierungschef Mark Rutte hat kein Verständnis für Fußballfans, die in Stadien trotz Coronagefahr das Spiel lautstark kommentieren oder gar in Jubel ausbrechen. "Einfach die Klappe halten, wenn man da sitzt, den Wettkampf anschauen und nicht brüllen", forderte der Ministerpräsident am Montag im niederländischen RTL-Fernsehen. "Das ist es, was zu tun ist."

In den Niederlanden sind Zuschauer in Stadien zugelassen, sofern ein Abstand zwischen ihnen von mindestens 1,5 Metern gewährleistet wird. Zudem sind laute Rufe, Sprechchöre und Gesänge verboten, weil Experten davon ausgehen, dass Coronaviren über Aerosole - kleine Partikel in der Luft - verbreitet werden können.

Am Wochenende hatten sich laut Medienberichten viele Fußballfans nicht an das Verbot gehalten. "Das ist sehr dumm", sagte Rutte. "Denn so bekommen wir das Virus nicht unter Kontrolle." Auch in den Niederlanden sind in den vergangenen Wochen die Infektionszahlen wieder gestiegen./pau/DP/men