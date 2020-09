Berlin (ots) - Preisverleihung mit Elon Musk am 1. Dezember 2020 im Berliner Axel-Springer-GebäudeMit Erfindergeist und Innovationskraft hat Elon Musk gleiche mehrere Branchen revolutioniert, von Elektrofahrzeugen und Batteriespeichern bis zur Raumfahrt. Dafür wird er mit dem diesjährigen Axel Springer Award geehrt. Elon Musk wird den Preis am 1. Dezember 2020 im Ernst-Cramer-Konferenzraum des Berliner Axel-Springer-Gebäudes entgegennehmen. Der Abend steht unter dem Motto "An Evening for Elon Musk - Mission to Mars".Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE: "Als einer der kreativsten Unternehmer und brillantesten Ingenieure des digitalen Zeitalters inspiriert Elon Musk eine ganze Generation. Er verbindet große Visionen mit dem absoluten Willen zur Umsetzung. Mit PayPal, SpaceX und Tesla hat Elon Musk ganze Branchen umgekrempelt, und seine Tatkraft ist ungebrochen. Ihn treibt das Ziel an, das Leben für die Menschheit besser zu machen. Und zwar nicht in kleinen Schritten, sondern indem er unsere Art, Dinge zu tun, vom Kopf auf die Füße stellt. Mit unglaublichem Erfolg."Elon Musk ist der Visionär u.a. hinter Tesla, SpaceX, Neuralink und The Boring Company.Als Mitbegründer und CEO von Tesla treibt er die Mission des Unternehmens voran, den weltweiten Übergang zu nachhaltiger Energie zu beschleunigen. Er leitet das Produktdesign sowie Technik und Fertigung im gesamten Unternehmen. Tesla produziert und vertreibt Elektrofahrzeuge, Batterien, Energiespeicher und Solaranlagen.Als Gründer und Chief Engineer bei SpaceX leitet Elon Musk die Entwicklung der weltweit technologisch fortschrittlichsten Raketen und Raumfahrzeuge für Missionen in die Erdumlaufbahn und schließlich zur Beförderung von Menschen zum Mars und anderen Zielen innerhalb des Sonnensystems. Erst vor wenigen Monaten transportierte SpaceX als erstes kommerzielles Unternehmen NASA-Astronauten zur Internationalen Raumstation und brachte sie sicher wieder zur Erde zurück. SpaceX arbeitet außerdem an Starlink, einem weltraumgestützten Internetsystem, das Hochgeschwindigkeits-Breitband an Orte auf der Welt liefern wird, an denen der Zugang bisher unzuverlässig, unbezahlbar oder nicht umsetzbar war.Im Jahr 2016 gründete Elon Musk Neuralink, ein Neurotechnologie-Unternehmen, das sich der Entwicklung von Gehirn-Maschine-Schnittstellen mit ultrahoher Bandbreite widmet, um das menschliche Gehirn mit Computern zu verbinden.Im selben Jahr gründete Elon Musk die Firma The Boring Company, die schnelle, erschwingliche Tunnelbautechnologie mit einem vollelektrischen öffentlichen Verkehrssystem kombiniert, um die Überlastung der Städte zu verringern und Hochgeschwindigkeitsreisen über lange Strecken zu ermöglichen.Zuvor war Elon Musk Co-Gründer des weltweit führenden Internet-Bezahldienstes PayPal, und von Zip2, einem der ersten Internet-Karten- und Routenplanerdienste.Über seine Privatstiftung fördert Elon Musk unter anderem Forschung zu erneuerbaren Energien, der Raumfahrt, Kinderheilkunde, der Ausbildung in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, sowie der sicheren Künstlichen Intelligenz. Als Privatperson spendet er immer wieder bedeutende Beträge für zahlreiche wohltätige Zwecke.Elon Musk ist der fünfte Preisträger des Axel Springer Awards, mit dem das Unternehmen jährlich herausragende Persönlichkeiten auszeichnet, die in besonderer Weise innovativ sind, Märkte schaffen und verändern, die Kultur prägen und sich gleichzeitig ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stellen. Der Preis erkennt Geleistetes an und macht Mut zu weiteren Schritten. Bisherige Preisträger des Axel Springer Awards waren Mark Zuckerberg, Gründer und CEO von Facebook, Sir Tim Berners-Lee, Erfinder des World Wide Web, Jeff Bezos, Gründer und CEO von Amazon und Eigentümer der "Washington Post", sowie die Wirtschaftswissenschaftlerin und Autorin Shoshana Zuboff. Das Veranstaltungsformat wird jeweils individuell auf den Preisträger zugeschnitten.Der Axel Springer Award ist ein ideeller Preis ohne Preisgeld. Auf www.axel-springer-award.com (http://www.axel-springer-award.com) finden sich alle Informationen zum Award und den bisherigen Preisträgern.Pressekontakt:Julia SommerfeldSenior PR Manager+49 30 2591 77613julia.sommerfeld@axelspringer.deOriginal-Content von: Axel Springer SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6338/4712759